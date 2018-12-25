«МегаФон» приглашает за потрясными подарками

Новогодняя игра «Потрясные подарки» идет до 17 января 2019 года во всех регионах России. Чтобы «вытрясти» приз, в числе которых 1000 смартфонов Samsung Galaxy J6, месяцы бесплатной связи, скидки на тарифы «Включайся!», бесплатный безлимитный интернети многое другое, нужно открыть в «Личном кабинете» сервис «Персональное предложение» и просто потрясти свой смартфон. После этого на экране высвечивается подарок – он выбирается по технологии «больших данных»с учетом того, сколько голосового и интернет-трафика потребляет конкретный абонент и какие дополнительные услуги он использует чаще всего.

«Вытрясти» подарок можно будет и другим способом – приняв участие в конкурсе во время посещения ТРЦ «Рубин» в Твери, даже если Вы не абонент «МегаФона». Вытянув из коробки один шарик, посетитель площадки «МегаФона» увидит, какой приз ему полагается. Набор стикеров для соцсетей каждый участник получит гарантированно.

Потряси скорей смартфон в приложении "Мегафон"!

Во время акции в «Рубине» «МегаФон» поможет всем желающим бесплатно упаковать новогодние подарки, приобретенные в ТРЦ. Кроме того, гости площадки смогут принять участие в конкурсе на скорость упаковки подарков и получить приз – нужно только упаковать свой подарок быстрее, чем несколько других участников конкурса. Записаться для участия в нем можно у промоутеров, работающих на площадке.

"Потрясные подарки" ждут всех желающих

«От всей души поздравляю тверичан с Новым годом и желаю «натрясти» много подарков – в «Личном кабинете» или на нашей праздничной площадке! Пусть полезные и приятные сюрпризы сделают вашу жизнь более яркой, а настроение – по-настоящему новогодним!» – говорит директор Тверского отделения компании «МегаФон» Андрей Гондарь.

Площадка компании «МегаФон» будет работать в ТРЦ «Рубин» (г. Тверь, проспект Калинина, 15, стр.1) 28 и 29 декабря с 15:00 до 21:00. Ждем напротив центрального входа!

Возрастная категория 18+.