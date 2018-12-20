2018-12-20T17:01:36+03:00
Досуг

В Твери прошла презентация грандиозного новогоднего шоу Гии Эрадзе

Тверская «Комсомолка» побывала на пресс-конференции Гии Эрадзе и его команды, где артисты поделились деталями новой новогодней программы, приоткрыв завесу тайны, накануне премьерного представления.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Творческая команда заслуженного артиста России и Грузии Гии ЭрадзеТворческая команда заслуженного артиста России и Грузии Гии ЭрадзеФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Имя заслуженного артиста России и Грузии Гии Эрадзе уже давно знакомо тверичанам. На этот раз зрителей ждёт абсолютно новая цирковая программа «Новогоднее шоу Гии Эрадзе». А это более ста артистов, множество цирковых жанров, тонны авторских декораций и реквизита, эксклюзивные костюмы и много животных.

На манеже цирка появятся ламы, носухи, лемуры вари, кенгуру, лемуры катта, дикобразы, гиббоны, шимпанзе, страусы, зебры, королевские лошади, бурый медведь Потап, долматинцы-жокеи верхом на пони и другие представители животного мира.

Бурый медведь Потап пропустил зимнюю спячку ради Новогоднего шоу! Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Бурый медведь Потап пропустил зимнюю спячку ради Новогоднего шоу!Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Гия Эрадзе специально продемонстрировал своих животных журналистам, дабы развенчать миф о плохом обращении с ними в цирке.

«Обратите внимание, какие ухоженные, холеные животные у наших артистов. Животных артисты любят и за ними ухаживают. Видно же по их состоянию: по шерсти, по окрасу, по внешнему виду - забито животное или не забито, откормлено оно или не откормлено, больное или нет. Мы к животным относимся так же, как к своим партнерам, мы вместе с ними работаем», - прокомментировал Гия Эрадзе.

Разноообразие конных номеров в новогодней программе не оставит равнодушным ни одного зрителя Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Разноообразие конных номеров в новогодней программе не оставит равнодушным ни одного зрителяФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Грация королевских лошадей Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Грация королевских лошадейФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Коронный номер программы - аттракцион с африканскими львами и суматранскими тиграми. На арену выйдет Принцесса цирка, дрессировщица Людмила Суркова, которая одна работает с 11 хищниками! Её подопечные выполняют разнообразные трюки, в том числе уникальный номер «Тигр на шаре».

Ну и какой же цирк без клоунов? Клоунский дуэт «Вас и Стас» (Василий Трифонов и Станислав Князьков) обеспечит весельем и детей, и взрослых. Девиз артистов - «Мы обещаем: мы позажигаем!»

Клоунский дуэт "Вас и Стас": "Все бегом в кассу, за билетами!" Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Клоунский дуэт "Вас и Стас": "Все бегом в кассу, за билетами!"Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Кроме того, в программе зрители увидят акробатов, жонглёров, воздушных гимнастов, а завершится цирковая сказка появлением Деда Мороза и Снегурочки, которые поздравят всех с Новым годом!

Премьерные показы «Новогоднего шоу Гии Эрадзе» пройдут в Тверском цирке 22 и 23 декабря. Гастроли продлятся до 13 января.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (4822) 32-14-29 или на сайте circus-tver.ru.

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