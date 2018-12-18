Афиша с 20 по 26 декабря в Твери: Встреча Деда Мороза, красочные "Ёлки" и Волшебный бал красоты
Чтобы чувствовать приближение Нового года, надо самому отправиться ему навстречу.. "Комсомолка" лишь подскажет, где поймать все составляющие любого праздника - радость, счастье, восторг, восхищение и, конечно, веру в лучшее.
ПРАЗДНИКИ
Встреча Деда Мороза
На традиционный праздник, встречу Деда Мороза, приглашают всех горожан. Новогодний волшебник вместе со Снегурочкой и сказочными персонажами появится на главной аллее городского сада.
В программе праздника – конкурсы, игры и концерт, на котором выступят лучшие коллективы города. А маленькие жители смогут сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми героями мультфильмов, а также поучаствовать в необычных состязаниях.
Городской сад
23 декабря в 12.00.
Дедушка Мороз и Снегурочка приглашают всех на Ёлки и спектаклиФото: Ирина ТАРАСОВА
ЁЛКИ
В театрах, досуговых центрах и не только пройдут новогодние программы с Дедом Морозом и Снегурочкой у ёлок. А вот сразу после игр и хороводов юных зрителей ждет продолжение – спектакль, сказка или мультфильм.
- ТЕАТР ДРАМЫ
Хоровод у ёлки, а затем спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» подарят юным зрителям историю двух замечательных друзей и напомнят о том, что чудо есть в жизни каждого из нас.
Обаятельный герой, очень любящий варенье, плюшки и шалости, ворвется в жизнь Малыша, забавно тарахтя своим пропеллером на спине. Вместе они придумают множество занятных приключений и веселых игр!
25, 26, 27, 28 декабря в 11.00 и в 15.00. 29 декабря в 10.00. 30 декабря в 11.00.
Тел.: 32-09-09, 32-22-92.
- ТВЕРСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Красочная новогодняя программа подарит детям праздник и встречу с волшебными персонажами всеми любимой сказки, а также с Дедом Морозом и Снегурочкой. А затем всех ждет музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина».
2-6 января в 11.00 и 13.30, 7 января в 13.30 и 8 января в 11.00.
Тел. 34-97-03.
- ТЕАТР КУКОЛ
Яркое музыкальное действо у елки порадует маленьких зрителей долгожданной встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой, знакомством с новыми интересными героями, увлекательными приключениями! А на сцене театра состоится премьера сказки. Уникальные декорации и костюмы, торжественная и праздничная атмосфера не оставит вас равнодушными!
С 21 декабря по 8 января.
Время уточняйте по тел. 58-32-30.
- ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Детей и родителей приглашают на семейную программу «Однажды в снежном королевстве».
Гостей ждут новогодние забавы и конкурсы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой!
22, 23 декабря, 4, 5 января в 11.00 и 14.00 - с показом спектакля «Снежная королева». 29 декабря и 6 января - с показом мультфильма.
Тел. 34-25-16.
- ДК «ЛИТВИНКИ"
Гостей ждут игровая программа «Новогодние чудеса» и новогодняя сказка «Заветное желание под Новый год».
Игровая программа - 100 руб., на новогоднюю сказку вход свободный.
22, 23 декабря и 4, 5 января в 11.00 и 14.00. 29 декабря и 6 января в 11.00.
26 декабря в 11.00, 28 декабря в 16.30.
- АРТ-ПРОСТРАНСТВО «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ»
«Винтажная ёлка в стиле XIX века» больше похожа на семейный праздник в духе русских традиций, где каждый чувствует себя желанным гостем.
Детей ждут: спектакль-приключение, настоящий Дед Мороз, живая музыка, колядки, песни, игры и хороводы.
А также мастер-классы, сказочная теплая атмосфера русской старины и подарки ручной работы от Деда Мороза.
ул. Лидии Базановой, д. 20.
27, 28, 29, 30 декабря, а также 7 января. При покупке билета до 20 декабря - скидки!
Тел. 8-930-154-16-69.
Винтажная елка - это танцы, мастер-классы, подарки ручной работы и живая музыка
ФЕСТИВАЛИ
Волшебный бал и «Юная Мисс Тверь»
Детский фестиваль красоты «Волшебный бал-2019» пройдет в Твери.
Гостей праздника ждёт незабываемая детская программа с выступлениями детских коллективов и тремя выходами участниц на сцену в разных образах. Третий выход пройдет в вечерних нарядах.
Участницами фестиваля станут 32 принцессы от 3 до 16 лет.
В заключении фестиваля жюри выберет пять победительниц по следующим номинациям: «Юная Мисс Тверь», «1-я Вице-Мисс Тверь», «2-я Вице-Мисс Тверь (11-15 лет)», «Юная жемчужина Твери» (6-10 лет)» и, наконец, «Маленькая жемчужина Твери» (3-5 лет).
ДК «Химволокно»
21 декабря в 18.00. Бронь билетов по тел. 75-19-19.
21 декабря выберут Юную Мисс Тверь-2019Фото: Ирина ТАРАСОВА
ТЕАТР
«Чудесное колечко»
Новогодний музыкальный спектакль для всей семьи расскажет о том, как девушка мечтает о встрече с прекрасным принцем и о волшебстве. Вот и Лия, героиня сказки «Чудесное колечко», из-за своей мечты покидает родительский дом и отправляется навстречу приключениям!
Кто знает, чем мог закончиться этот поход, если бы она случайно не оказалась вовлеченной в противостояние между черным и белым магом...
Театр-студия «Премьер», ул. Желябова, 22.
23, 24, 25, 26, 28 декабря, 3, 4 января
Билеты можно заказать по тел. 8 (915) 700-97-96.
Героиня сказки отправится навстречу приключениям
КОНЦЕРТЫ
Тверская академическая филармония приглашает
28 декабря в 18.30, 3-7 января в 17.00.
Проект «В Новый год с музыкой NON-STOP-6». Премьера!
Лучшая мировая эстрада в исполнении солистов, хора, оркестра филармонии… и не только!
Добро пожаловать в филармонию!
ДК пос.Сахарово
20 декабря 18.30 - "Загадка королевский часов"
Сказочный новогодний концерт "Загадка королевский часов".
Тверской Музыкальный Колледж им. М.П.Мусоргского
25 декабря в 18.00 - Парад оркестров
В программе концерта "Парад Оркестров" пройдут выступления творческих коллективов колледжа.
ул. Орджоникидзе, 50. Вход свободный.
ВСТРЕЧИ
«Рождественские встречи в гостиной Анефры»
Лингвострановедческий клуб «Анефра» традиционно отмечает Рождество по-европейски. У елки гостей клуба встретят Дед Мороз и Снегурочка, а также приедут из Индии Санта-Клаус и его внучка Сантина с подарками! На русском и английском языках они поздравят всех с Рождеством и наступающим Новым годом. Выступят и другие члены индийской делегации.
На рождественском вечере будет много сюрпризов и интересных встреч! Участники клуба исполнят рождественские песни, прочитают стихи, покажут презентации о праздновании Рождества в разных странах.
Библиотека Горького
21 декабря в 16.00. Вход свободный.
Рождество в "Анефре" это всегда ярко!
ВЫСТАВКИ
«Новый год в окно стучится»
18 декабря в холле Детского зала Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена Твери состоится открытие выставки «Новый год в окно стучится».
Экспозицию составят удивительные работы Светланы Воскресенской, выполненные в технике художественного вырезания из бумаги.
Открытие в 16.00.
Вход свободный!
Контактный телефон: 34-82-14.
Добро пожаловать на выставку
«Ёлка с игрушкой, игрушка с ёлкой»
22 декабря в Тверском Императорском дворце в преддверии долгожданных праздников, пройдет музейно-театральный вечер «Ёлка с игрушкой, игрушка с ёлкой»!
- Мы поговорим об образе рождественской ёлки в русской живописи и литературе: погрузимся в сказочную предновогоднюю атмосферу вместе с персонажами картины А.В. Моравова «Ёлка в семье художника», услышим святочные рассказы и рождественские стихи в исполнении Алексея Зинатулина; чудесным аккомпанементом к музейно-театральной программе станет выступление ансамбля камерной музыки «Экспромт», - рассказывают организаторы.
Начало в 16.00.
Стоимость билета – 200 руб.
Возрастная категория: 12+.
Справки по телефону: (4822) 34-62-43.
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