Афиша с 20 по 26 декабря в Твери: Встреча Деда Мороза, красочные "Ёлки" и Волшебный бал красоты

Чтобы чувствовать приближение Нового года, надо самому отправиться ему навстречу.. "Комсомолка" лишь подскажет, где поймать все составляющие любого праздника - радость, счастье, восторг, восхищение и, конечно, веру в лучшее.

ПРАЗДНИКИ

Встреча Деда Мороза

На традиционный праздник, встречу Деда Мороза, приглашают всех горожан. Новогодний волшебник вместе со Снегурочкой и сказочными персонажами появится на главной аллее городского сада.

В программе праздника – конкурсы, игры и концерт, на котором выступят лучшие коллективы города. А маленькие жители смогут сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми героями мультфильмов, а также поучаствовать в необычных состязаниях.

Городской сад

23 декабря в 12.00.

Дедушка Мороз и Снегурочка приглашают всех на Ёлки и спектаклиФото: Ирина ТАРАСОВА

ЁЛКИ

В театрах, досуговых центрах и не только пройдут новогодние программы с Дедом Морозом и Снегурочкой у ёлок. А вот сразу после игр и хороводов юных зрителей ждет продолжение – спектакль, сказка или мультфильм.

- ТЕАТР ДРАМЫ

Хоровод у ёлки, а затем спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» подарят юным зрителям историю двух замечательных друзей и напомнят о том, что чудо есть в жизни каждого из нас.

Обаятельный герой, очень любящий варенье, плюшки и шалости, ворвется в жизнь Малыша, забавно тарахтя своим пропеллером на спине. Вместе они придумают множество занятных приключений и веселых игр!

25, 26, 27, 28 декабря в 11.00 и в 15.00. 29 декабря в 10.00. 30 декабря в 11.00.

Тел.: 32-09-09, 32-22-92.

- ТВЕРСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Красочная новогодняя программа подарит детям праздник и встречу с волшебными персонажами всеми любимой сказки, а также с Дедом Морозом и Снегурочкой. А затем всех ждет музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина».

2-6 января в 11.00 и 13.30, 7 января в 13.30 и 8 января в 11.00.

Тел. 34-97-03.

- ТЕАТР КУКОЛ

Яркое музыкальное действо у елки порадует маленьких зрителей долгожданной встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой, знакомством с новыми интересными героями, увлекательными приключениями! А на сцене театра состоится премьера сказки. Уникальные декорации и костюмы, торжественная и праздничная атмосфера не оставит вас равнодушными!

С 21 декабря по 8 января.

Время уточняйте по тел. 58-32-30.

- ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Детей и родителей приглашают на семейную программу «Однажды в снежном королевстве».

Гостей ждут новогодние забавы и конкурсы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой!

22, 23 декабря, 4, 5 января в 11.00 и 14.00 - с показом спектакля «Снежная королева». 29 декабря и 6 января - с показом мультфильма.

Тел. 34-25-16.

- ДК «ЛИТВИНКИ"

Гостей ждут игровая программа «Новогодние чудеса» и новогодняя сказка «Заветное желание под Новый год».

Игровая программа - 100 руб., на новогоднюю сказку вход свободный.

22, 23 декабря и 4, 5 января в 11.00 и 14.00. 29 декабря и 6 января в 11.00.

26 декабря в 11.00, 28 декабря в 16.30.

- АРТ-ПРОСТРАНСТВО «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ»

«Винтажная ёлка в стиле XIX века» больше похожа на семейный праздник в духе русских традиций, где каждый чувствует себя желанным гостем.

Детей ждут: спектакль-приключение, настоящий Дед Мороз, живая музыка, колядки, песни, игры и хороводы.

А также мастер-классы, сказочная теплая атмосфера русской старины и подарки ручной работы от Деда Мороза.

ул. Лидии Базановой, д. 20.

27, 28, 29, 30 декабря, а также 7 января. При покупке билета до 20 декабря - скидки!

Тел. 8-930-154-16-69.

Винтажная елка - это танцы, мастер-классы, подарки ручной работы и живая музыка

ФЕСТИВАЛИ

Волшебный бал и «Юная Мисс Тверь»

Детский фестиваль красоты «Волшебный бал-2019» пройдет в Твери.

Гостей праздника ждёт незабываемая детская программа с выступлениями детских коллективов и тремя выходами участниц на сцену в разных образах. Третий выход пройдет в вечерних нарядах.

Участницами фестиваля станут 32 принцессы от 3 до 16 лет.

В заключении фестиваля жюри выберет пять победительниц по следующим номинациям: «Юная Мисс Тверь», «1-я Вице-Мисс Тверь», «2-я Вице-Мисс Тверь (11-15 лет)», «Юная жемчужина Твери» (6-10 лет)» и, наконец, «Маленькая жемчужина Твери» (3-5 лет).

ДК «Химволокно»

21 декабря в 18.00. Бронь билетов по тел. 75-19-19.

21 декабря выберут Юную Мисс Тверь-2019Фото: Ирина ТАРАСОВА

ТЕАТР

«Чудесное колечко»

Новогодний музыкальный спектакль для всей семьи расскажет о том, как девушка мечтает о встрече с прекрасным принцем и о волшебстве. Вот и Лия, героиня сказки «Чудесное колечко», из-за своей мечты покидает родительский дом и отправляется навстречу приключениям!

Кто знает, чем мог закончиться этот поход, если бы она случайно не оказалась вовлеченной в противостояние между черным и белым магом...

Театр-студия «Премьер», ул. Желябова, 22.

23, 24, 25, 26, 28 декабря, 3, 4 января

Билеты можно заказать по тел. 8 (915) 700-97-96.

Героиня сказки отправится навстречу приключениям

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

28 декабря в 18.30, 3-7 января в 17.00.

Проект «В Новый год с музыкой NON-STOP-6». Премьера!

Лучшая мировая эстрада в исполнении солистов, хора, оркестра филармонии… и не только!

Добро пожаловать в филармонию!

ДК пос.Сахарово

20 декабря 18.30 - "Загадка королевский часов"

Сказочный новогодний концерт "Загадка королевский часов".

Тверской Музыкальный Колледж им. М.П.Мусоргского

25 декабря в 18.00 - Парад оркестров

В программе концерта "Парад Оркестров" пройдут выступления творческих коллективов колледжа.

ул. Орджоникидзе, 50. Вход свободный.

ВСТРЕЧИ

«Рождественские встречи в гостиной Анефры»

Лингвострановедческий клуб «Анефра» традиционно отмечает Рождество по-европейски. У елки гостей клуба встретят Дед Мороз и Снегурочка, а также приедут из Индии Санта-Клаус и его внучка Сантина с подарками! На русском и английском языках они поздравят всех с Рождеством и наступающим Новым годом. Выступят и другие члены индийской делегации.

На рождественском вечере будет много сюрпризов и интересных встреч! Участники клуба исполнят рождественские песни, прочитают стихи, покажут презентации о праздновании Рождества в разных странах.

Библиотека Горького

21 декабря в 16.00. Вход свободный.

Рождество в "Анефре" это всегда ярко!

ВЫСТАВКИ

«Новый год в окно стучится»

18 декабря в холле Детского зала Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена Твери состоится открытие выставки «Новый год в окно стучится».

Экспозицию составят удивительные работы Светланы Воскресенской, выполненные в технике художественного вырезания из бумаги.

Открытие в 16.00.

Вход свободный!

Контактный телефон: 34-82-14.

Добро пожаловать на выставку

«Ёлка с игрушкой, игрушка с ёлкой»

22 декабря в Тверском Императорском дворце в преддверии долгожданных праздников, пройдет музейно-театральный вечер «Ёлка с игрушкой, игрушка с ёлкой»!

- Мы поговорим об образе рождественской ёлки в русской живописи и литературе: погрузимся в сказочную предновогоднюю атмосферу вместе с персонажами картины А.В. Моравова «Ёлка в семье художника», услышим святочные рассказы и рождественские стихи в исполнении Алексея Зинатулина; чудесным аккомпанементом к музейно-театральной программе станет выступление ансамбля камерной музыки «Экспромт», - рассказывают организаторы.

Начало в 16.00.

Стоимость билета – 200 руб.

Возрастная категория: 12+.

Справки по телефону: (4822) 34-62-43.