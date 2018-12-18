2018-12-18T13:48:25+03:00
Экономика

По размеру пенсий Тверская область заняла 45-е место среди регионов России

Из регионов-соседей по размеру пенсий мы опережаем лишь Смоленскую и Псковскую области.
Виктория ТУШКОВА
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Средняя пенсия в Тверской области - 13 тысяч 648 рублейСредняя пенсия в Тверской области - 13 тысяч 648 рублейФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Данные о пенсиях россиян по состоянию на 1 июля 2018 года обнародовал Пенсионный фонд России.

Статистика показывает размеры средних пенсий в каждом регионе, а также темпы их роста за последние три года. Согласно приведённым данным, средняя пенсия по России составила 14 тысяч 144 рубля, по Тверской области - 13 тысяч 648 рублей. В рейтинге, опубликованном «Российской газетой», включающем все 85 регионов России, тверские пенсии оказались на 45-м месте.

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