Тверичи выбирают фэнтези: МТС проанализировала книжные предпочтения в регионе

МТС проанализировала 25 тысяч электронных книг из массива прочитанных в приложении «МТС Книги» в январе-октябре 2018 года. Как показали результаты исследования, тверичи активнее всего выбирают произведения современных авторов.

Топ-5 самых популярных книг в Тверской области:

1. «Черновик». Сергей Лукьяненко.

2. «Чистовик». Сергей Лукьяненко.

3. «Разведенная жена, или Жизнь после». Дарья Кова.

4. «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели». Джо Диспенз.

5. «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни». Мари Кондо.

Наибольший объем всех прочитанных жителями Тверской области электронных книг приходится на жанр фэнтези (24,7%). Чуть реже в регионе читают современную прозу, детективы и любовные романы. А вот самыми непопулярными у жителей региона стали книги про красоту и спорт, а также по маркетингу, философии и экономике. Новые знания в этих сферах обычно находят в интернете и соцсетях. Электронные книги также редко читают те, кто интересуется религией, правом, технологиями производства, менеджментом и медициной.

Что читают в других регионах России?

Жители городов-миллионников, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, чаще всего читали роман «Черновик» Сергея Лукьяненко. Повышенный интерес к произведению связан с выходом в российский прокат в мае этого года одноименного фильма. Экранизация настолько подогрела интерес к творчеству Лукьяненко, что чтение книг фантаста выросло почти на 20%.

Вечные ценности

Любители классической литературы активно читали в приложении бесплатные 500 произведений русской классики.

Топ-5 бесплатных книг:

6. «Идиот». Ф.М. Достоевский.

7. «Гранатовый браслет». А.И. Куприн.

8. «Анна Каренина». Л.Н. Толстой.

9. «Отцы и дети». И.С. Тургенев.

10. «Вишневый сад». А.П. Чехов.

О приложении «МТС Книги»

«МТС Книги» - мобильное приложение, предоставляющее доступ абонентам МТС к более чем 120 000 книг. Читать можно без доступа к интернету. Первые семь дней можно пользоваться сервисом бесплатно. Также есть бесплатный доступ к каталогу русской классики. Читать книги можно на сайте books.mts.ru или в приложении «МТС Книги» iOS или Android.