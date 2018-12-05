Патриарх Кирилл передал Верхневолжью частицу мощей князя Михаила Тверского

Во вторник, 4 декабря, в Успенском соборе Московского кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл Божественную литургию в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. На торжественном мероприятии присутствовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя с семьёй, а также большая делегация из Верхневолжья.

Праздничная литургия выпала на дни празднования 700-летия духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, поэтому вместе с главой региона в столицу приехал митрополит Тверской и Кашинский Савва с духовенством, губернаторский камерный хор «Русский партес», а также большая делегация, состоящая из общественных деятелей и чиновников различных уровней. Общее число приглашенных гостей достигло отметки в 300 человек.

Богослужение проходило в Москве, поэтому тверская делегация выдвинулась в сторону столицы еще затемно. Спустя примерно два с половиной часа после начала путешествия гости уже прогуливались по главной крепости страны, где в это время уже во всю «маршировали» китайские туристы.

До начала литургии оставалось порядка полутора часов, которыми, однако, практически никто не воспользовался. Холодный ветер буквально за 20 минут сумел собрать всех в Успенском соборе. В настоящее время внутри здания идут реставрационные работы, поэтому оказавшиеся внутри прихожане подобно ожившим деталям «тетриса» начали заполнять свободные пространства. Чем меньше оставалось времени до начала службы, тем больше становилось людей внутри собора. Несмотря на ограниченное место, церковь никто покидать не собирался. Около 11 часов утра Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал торжественную литургию, которая завершилась примерно через два часа.

- У нас сложилась замечательная традиция, когда вместе с патриархом в Успенском соборе молится та или иная митрополия, епархия. Сегодня мы молились о тверской земле, которая всегда имела очень большое значение в истории нашего Отечества как важный политический и духовный центр, - сказал патриарх Кирилл.

На праздничной литургии состоялось историческое для православных верующих событие. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского.

Патриарх Кирилл передал митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве ковчег с частицей князя Михаила Тверского Фото: ПТО

- Сегодня свершилось важное событие - в отчий дом возвращаются мощи Михаила Тверского, небесного покровителя Верхневолжья. Это награда для всех жителей тверской земли, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги княгини Анны Кашинской проходят с 3 по 5 декабря и в Москве, и в Твери.

В среду помимо Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, в Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом Святого Спаса». Экспозиция будет посвящена истории храма. На выставке можно будет увидеть артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего собора. Кроме того, запланирована торжественная церемония переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского, а также церемония гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

А на историческом факультете ТвГУ откроется международная научная конференция «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Среди приглашенных участников мероприятия известный российский историк, автор многочисленных исследований по истории средневековой Руси, древнерусской литературы Владимир Кучкин.

День памяти Михаила Тверского завершится торжественным мероприятием в театре драмы с участием Академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.

Как сообщает пресс-служба правительства, всего в этот день в библиотеках, школах и учреждениях культуры региона пройдут более 80 различных мероприятий.