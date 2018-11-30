2018-11-30T18:00:20+03:00
Общество

Почему главный собор Твери чуть-чуть отвернулся от соседних строений

«КП»-Тверь» выяснила, как вышло, что Спасо-Преображенский собор стоит под углом к городской застройке.
Виктория ТУШКОВА
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Собор отстраивается на историческом месте Фото: tvereparhia.ruСобор отстраивается на историческом месте Фото: tvereparhia.ru
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В холодный утренний час, когда всем окончательно верится в приход зимы, битком набитый автобус № 20 везёт на работу сонных тружеников. Пассажиры не торопятся окунаться в рабочий ритм. Вяло перебрасываются фразами друг с другом и с кондуктором. Смотрят в окно в надежде хоть как-то отвлечься от дум о насущных проблемах и делах.

- Ничего себе, какой огромный собор уже отстроили!

- Да, быстро работают, только как-то он боком стоит.

Попутчики оборачиваются к окну, и многие впервые удивлённо замечают, что строящийся Спасо-Преображенский собор стоит как будто чуть-чуть отвернувшись от Императорского дворца, медуниверситета и дороги.

Всем известно, что все православные храмы строятся строго ориентированными по сторонам света, по осям восток - запад, север - юг. Могли ли зодчие ХIII века, когда строился первый Спас, что-то напутать, ведь новый собор строится точь-в-точь, как оригинал? А возможно, кто-то неправильно рассчитал направления сторон света в веке семнадцатом, когда древний Спас был разобран и на его месте отстроили второй Спасо-Преображенский собор?

- К сожалению, масштабных раскопок, достаточных для досконального изучения информации о фундаменте самого старого Спаса, организовано не было. Сегодня собор восстанавливают на месте фундамента XVII века. Главная улица Твери тогда, до начала регулярной застройки города, проходила немного не так, как сегодня, - объяснил нам археолог, доктор искусствоведения, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительства Алексей Салимов. - Если вы встанете у стены собора со стороны улицы Советской и мысленно возьмёте ориентир на библиотеку имени Горького, то сможете представить направление, по которому через кремль пролегала тогда улица, на которой и стоял собор. Таким образом, он сохранил постановку, заложенную до регулярной застройки Твери.

Регулярная застройка города, ставшая серьёзным государственным делом, началась в екатерининское время после бедственного пожара 1763 года.

- Регулярный подход к градостроительству изменил ситуацию, - продолжает Алексей Салимов. - Главная улица должна была идти параллельно Волге - основной водной магистрали. Это были практичные соображения нового времени, соображения удобного градостроительства. Средневековые улицы могли быть кривоваты, узковаты, ориентировались не с той точностью, которую мы можем позволить себе сегодня. Продольная ось храмов действительно всегда пролегает по направлению восток - запад. Но она могла иметь градусы отклонения.

Градусы отклонения - это магнитное склонение - угол между стрелкой компаса и истинным географическим Северным полюсом. Как пояснили «КП»-Тверь» геодезисты, величина эта переменная, достигать может более чем 10 градусов, и, какой она была в 13 или 17 веке, сказать трудно.

На день написания материала, например, в Твери стрелка компаса отклонялась на восток от истинного направления на полюс на 11 градусов 18 минут. И если в работе зодчие пользовались компасом, то о магнитном склонении они точно не знали, а потому и не учитывали его при разметке фундамента собора.

Учитывая, что в 1285 году компас был большой редкостью на далёких от моря территориях, скорее всего, строители пользовались другими приёмами ориентирования. Например, по звёздам.

Полярная звезда, сейчас главная навигационная звезда, показывающая, где север, на тот момент сияла на небосклоне всего лишь чуть более 100 лет, и вряд ли зодчие ориентировались по ней. Так что ошибка в определении сторон света могла вкрасться именно тогда.

Так начиналось строительство

Так начиналось строительство

Кстати, в разговоре Алексей Маратович затронул ещё одну тему, о которой также говорят многие: храм закроет вид на любимый всеми дворец.

Исторически так и должно быть, считает Алексей Салимов. Более того, основной вид на Императорский дворец открывается вовсе не с улицы Советской.

- Спас исторически первичен. А дворец, выстроенный Екатериной, вторичен. Поэтому и его двор со стороны собора внутренний. Императорский путевой дворец должен быть открыт со стороны Волги. Поэтому, когда дендрологи делали реконструкцию парка во время реставрации дворца, им следовало ориентировать всё немного по-другому и перенести деревья, чтобы открыть вид с набережной. Ведь основной фасад дворца - волжский, именно он должен открываться взгляду горожан и туристов.

Получается, что новый, третий по счёту Спас, никак не вредит виду на любимый всеми Императорский дворец. Если бы мы во всём последовательно придерживались исторической планировки, то с набережной видели бы волшебную красоту дворца.

А необычное расположение Спасо-Преображенского собора пускай станет ещё одной изюминкой, маленькой городской былью, о которой можно поразмышлять по пути на работу, рассказать туристам и заезжим гостям.

Спасо-Преображенский собор запечатлён в фильме Всеволода Пудовкина "Мать" (1926) год

Спасо-Преображенский собор запечатлён в фильме Всеволода Пудовкина "Мать" (1926) год

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