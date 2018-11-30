2018-11-30T16:35:19+03:00
Политика

На территории Тверской области будут реализовываться все национальные проекты

По предварительным подсчетам в 2019 году на эти цели направят более 8,3 млрд рублей
Альберт БОЙКОВ
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Губернатор провел селекторное совещание с главами муниципальных образований Фото: ПТОГубернатор провел селекторное совещание с главами муниципальных образований Фото: ПТО
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В пятницу, 30 ноября, губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований, которое было посвящено реализации национальных проектов в Тверской области.

- Это самый важный за последнее время комплексный проект, который реализуется в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Тверская область примет участие во всех 12 национальных проектах. Мы заинтересованы в успешной реализации нацпроектов в регионе. Для нас это шанс перейти к динамичному развитию экономики, – сказал Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул необходимость участия всех муниципальные образования Верхневолжья в реализации национальных проектов. Это даст территориям возможность модернизировать экономику, дорожную и коммунальную инфраструктуру, а также социальную сферу.

Предполагается, что в 2019 году на финансирование нацпроектов в Тверской области будет направлено более 8,3 млрд рублей, из которых 6,5 млрд рублей - средств федеральной казны, а еще более 1,7 млрд рублей - областные. Региональное министерство сообщает, что окончательные цифры финансирования регионов будут утверждены на федеральном уровне в декабре текущего года.

Так, в рамках национального проекта «Демография» планируется строительство новых детских садов. Предполагается введение в эксплуатацию не менее 10 новых учреждений. Кроме того будут реализованы мероприятия по поддержке материнства и детства, старшего поколения, укреплению общественного здоровья и развитию спорта.

Что касается главных целей нацпроекта «Здравоохранение», то они касаются развития первичной медицинской помощи и детского здравоохранения, снижения уровня сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрения цифровых технологий, обеспечения медицинских организаций кадрами.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что представители районов должны предложить конструктивные решения, которые позволят повысить качество медицинского обслуживания граждан в центральных районных больницах, фельдшерско-акушерских пунктах и других медицинских организациях.

А участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автодороги» позволит в течение шести лет привести в порядок более 3500 км дорог Тверской области.

Что касается сферы образования, то здесь запланировано создание новых мест в школах, в том числе сельских, развитие детских технопарков и системы поддержки юных талантов. Кроме того, упор будет сделан на профориентацию детей, а также внедрение современных технологий в образование. В школах будут проведены капитальные ремонты, а также созданы условия для занятий физкультурой, если таковые отсутствуют.

А в ходе реализации национального проекта «Жильё и городская среда», в регионе планируется не только увеличить площади введенного в эксплуатацию жилья, но и продолжить расселение граждан из аварийного жилья. Будут приниматься меры и по развитию комфортной городской среды в городах, и других поселениях.

Национальный проект «Экология» позволит создать современную систему обращения с коммунальными отходами, а также модернизировать водоснабжение и водоотведение. А в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», запланировано возведение и реконструкция очистных сооружений.

Затронут позитивные изменения и сферу культуры. Предусмотрена реконструкция и капитальный ремонт домов культуры и клубов, создание музеев, кинотеатров, виртуальных концертных залов. Будет укреплена и материально-техническая база учреждений.

Что касается развития предпринимательства, то здесь будет реализован комплекс мер направленных на рост числа занятых в малом и среднем бизнесе, вовлечению в деловую среду молодёжи, поддержку предпринимателей, работающих в том числе в сельской местности. Верхневолжье также готово участвовать в мероприятиях нацпроектов, направленных на повышение производительности труда и поддержку занятости населения, развитие науки, цифровой экономики, международной кооперации и экспорта.

В настоящее время Правительство Тверской области завершает разработку региональных составляющих нацпроектов. Уже определены кураторы, руководители и администраторы по каждому из направлений. Что касается муниципалитетов, то на их уровне будут разработаны предложения по участию в нацпроектах, а также закреплены ответственные за их реализацию. Совместную работу областных ведомств и районов будет координировать Министерство экономического развития Тверской области.

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