«МегаФон» собирает интеллектуалов

Необычный формат встречи позволил по-новому представить услуги, которые оператор предлагает своим корпоративным клиентам, и лучше узнать друг друга во время игры в одной команде.

«Мы стремимся быть новаторами во всем. Это касается и технологий связи, которые «МегаФон» часто запускает первым из операторов, и услуг, создаваемых на базе интернета вещей и BigData, и форматов встреч с действующими и потенциальными корпоративными клиентами. Интеллектуальная игра объединила нас, помогла рассказать о событиях уходящего года и представить услуги для бизнеса так, что это стало ярким и запоминающимся событием», – комментирует Михаил Яким, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Тверского отделения компании «МегаФон».

Участие в интеллектуальной игре приняли представители 25 крупных компаний, работающих в регионе. Девяти сборным командам предстояло пройти несколько этапов: дополнить цитату, угадать слово или автора музыки, точнее всех ответить, что изображено на картинке, и сыграть блиц, в котором на семь вопросов отводится всего 15 секунд.

Часть вопросов была посвящена популярным бизнес-услугам «МегаФона» – «М2М-мониторинг», «МегаФон. Таргет», «Виртуальная АТС», «8-800», линейке тарифов «Управляй». В музыкальном туре также были мелодии из рекламы оператора. Теперь главные преимущества этих сервисов известны даже тем, кто только планирует начать их использование.

По итогам всех семи туров напряженного соперничества первое место заняла сборная под названием «Удар ниже кактуса». Она с самого начала вырвалась вперед и только на двух этапах уступила командам «Реактивные покемоны» и «Шторм», которым в итоге достались соответственно «серебро» и «бронза». Обладатели трех призовых мест получили от «МегаФона» сертификаты и соответственно скидки на тарифы и услуги для бизнеса.

Все участники были разделены на команды

У других участников встречи тоже был шанс выиграть такие сертификаты в дополнительных интерактивных конкурсах. Кроме того, все гости оператора отметили, что провели время интересно и с пользой – а значит, проигравших не было. Завершился вечер небольшим праздничным фуршетом.