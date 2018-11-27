2018-11-27T17:11:06+03:00
Общество

Тест на знание истории Отечества будут писать на нескольких площадках Твери

Начало акции в 11.00
Ирина ТАРАСОВАВиктория ЖУКОВА
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Пройти тест могут все желающие, и это абсолютно бесплатноПройти тест могут все желающие, и это абсолютно бесплатноФото: Ирина ТАРАСОВА
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30 ноября в Твери пройдет международная акция «Тест по истории Отечества». Мероприятие состоится уже четвёртый раз и приурочено оно к 25-летию Конституции Российской Федерации.

Организаторы сообщают: все желающие, независимо от возраста, пола или уровня образования, смогут проверить свои знания по истории Отечества. Начнется акция в 11.00.

Пройти тестирование можно будет на специальных площадках города и области, список точных адресов опубликован на сайте акции - «Каждый день горжусь Россией» .

В Твери будут проходить тест на нескольких площадках.

Среди них: школа № 6 (ул. Учительская, 6), школа № 40 (ул. П. Савельевой, 4), школа № 11 (ул. Московская, 61), школа № 3 (ул. Новая Заря, 23), гимназия № 6 (ул. Советская, 1), школа № 48 (бульвар Гусева, 11), школа № 45 (ул. Левитана, 30), школа № 53 (ул. З. Коноплянниковой, 22А), школа № 24 (ул. Линейная, 81), Тверской торгово-экономический колледж (ул. Трехсвятская, 40), Тверской политехнический колледж (ул. Индустриальная, 9), Тверской государственный медицинский университет (ул. Советская, 4), Тверская государственная сельскохозяйственная академия (Сахарово, ул. Маршала Василевского, 7), Тверской педагогический колледж (Октябрьский проспект, 71А), Военная академия ВКО им. Жукова (ул. Жигарева, 50), Тверское суворовское военное училище (ул. Софьи Перовской, 2).

Каждому участнику предложат ответить на 40 специальных вопросов.

Пройти тест можно и в режиме онлайн. Задания будут доступны с 00.00 до 24.00 по московскому времени 30 ноября.

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