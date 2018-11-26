Литературную премию имени Натальи Серовой вручат лучшим авторам Тверской области

Писать в стол - дело неблагодарное. Другой вариант, когда есть кому рассказать о своем литературном детище, быть услышанным многими, а еще лучше - быть в итоге опубликованным.

23 ноября в Тверском театре юного зрителя сообщили о старте первого сезона Тверской литературной премии имени Натальи Серовой.

Основатель фонда «Отчий дом» Наталья Серова ушла из жизни в июле 2018 года после тяжёлой болезни. В памяти горожан она осталась как настоящий патриот Твери, человек, бесконечно влюбленный в культуру и искусство.

В Твери Наталья Юрьевна была известна и как меценат: она поддерживала общественно значимые проекты в области литературы, театра, изобразительных искусств, спорта. Продолжая начатое ею дело, фонд «Отчий дом» решил, что премия имени Натальи Серовой - это справедливо и символично.

- Мы рады, что о премии впервые заявили именно в ТЮЗе. Объяснить это можно следующим: «Отчий дом» на протяжении двух лет, с тех пор как он возник, постоянно поддерживал Тверской ТЮЗ и участвовал в наших самых основных проектах. Они наши друзья, и мы с удовольствием поддержали эту, уверен, очень интересную и нужную инициативу, - комментирует директор ТЮЗа Александр Бахарев.

ПИШИТЕ И УЧАСТВУЙТЕ!

Итак, кто может принять участие в литературном конкурсе? Есть ли ограничения по возрасту? Расскажем обо всем кратко.

На конкурс принимаются художественные произведения, изданные в течение 2018 года в виде книг и опубликованные в газетах и журналах, а также рукописи в жанрах: проза, поэзия, драматургия. От одного автора принимается одно произведение (книга, подборка стихотворений или рассказов, повесть или роман, пьеса) в одной номинации.

Номинироваться на премию может любой автор (возраст не ограничен!), проживающий или проживавший на территории Тверской области. Также на премию могут быть номинированы произведения, действие которых явным образом происходит в Твери или городах Тверской области, авторов других регионов.

Номинантом может быть сам автор, а также различные творческие и общественные объединения и группы, библиотеки и учреждения культуры.

Для номинации на Тверскую литературную премию имени Натальи Серовой необходимо предоставить:

- номинируемое произведение;

- биографическую справку;

- краткую аннотацию произведения.

Все материалы направляются на электронный адрес фонда «Отчий дом» od_fond@mail.ru с пометкой «на премию имени Натальи Серовой».

Начало приема материалов на премию имени Натальи Серовой - 25 декабря 2018 года.

Окончание приема материалов на премию Натальи Серовой - 1 февраля 2019 года.

Оргкомитет составляет длинный список премии до 15 марта 2019 года и передает жюри.

Жюри, состоящее из известных российских писателей, поэтов, критиков, литературных деятелей, формирует короткий список (список финалистов) премии до 1 мая.

Координаторы премии - Любовь Колесник, Наталия Маматкова.

Фонд «Отчий дом» на протяжении двух лет участвовал в самых разных проектах. Наталья Серова (слева) и Наталия Маматкова. Фото: Фонд "Отчий дом"

Что касается победителя, то его ждет приятный бонус. Лучшего автора объявят в день памяти Натальи Серовой - 16 июля. Он получит материальную составляющую премии в размере 50 000 рублей. Помимо победителя дополнительно объявят дипломантов премии, которые получат ценные подарки.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Принять участие в конкурсе и победить - это отлично. Но какова дальнейшая судьба произведений?

- Идей в этом направлении много, - уточняет руководитель фонда развития культуры «Отчий дом» Наталия Маматкова. - Точно по итогам конкурса будет издаваться сборник, куда будут включены лучшие работы. Кроме того, у фонда есть договоренность с театрами. Лучшие драматургические работы мы будем предоставлять на их суд. Если это будут сильные произведения, то, возможно, по итогу получится и постановка.

Кроме того, судьба произведения во многом зависит и от желания автора. В дальнейшем мы планируем проводить форум или литературный фестиваль. Главное, что есть с чем и с кем работать.

В ПЛАНАХ - ПРЕМЬЕРА

- Наталья Юрьевна и сама писала рассказы и пьесы. Одна из них "Кухня с ангелами". В планах говорилось о том, что ее, возможно, поставят в одном из тверских театров. Удастся ли реализовать задуманное?

- Проект в стадии завершения. Репетиции идут, и спектакль будет точно, - делится Наталия Маматкова. - Уточню, что пьеса была написала специально для Наины Хониной. Но над ней работает объединенная группа двух театров - ТЮЗа и Театра драмы. Премьера спектакля скорее всего пройдет в Доме Меха, а потом и на сцене театра. В планах, сделать большой благотворительный проект. Что касается времени, то для себя мы ставили ориентир - декабрь этого года. Возможно, в начале декабря появится более подробный анонс.