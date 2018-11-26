Как узнать, что первый лёд не погубит, не убьёт

К концу ноября водоемы Тверской области уже начали покрываться тонким слоем льда, который зачастую коварнее открытой воды. К сожалению, люди часто покупаются на зрительную иллюзию и выходят на лед, который не щадит никого.

Чтобы свести к минимуму количество несчастных случаев на воде, ГУ МЧС России Тверской области выпустило памятку, с которой обязательно должны ознакомиться граждане, предпочитающие проводить холодное время года вблизи водоемов, а то и на водоёмах.

Переправиться по замерзшей воде без угрозы для жизни можно, если толщина льда составляет не менее 7 см. При этом идущие поблизости люди должны находиться от вас на расстоянии от 5 до 6 метров. Аналогичный интервал нужно соблюдать и при встречном движении. Для группы из 4-5 человек безопасная толщина льда составляет уже не менее 15 см.

Если вы все-таки вышли на лёд, старайтесь пользоваться оборудованными переправами, а в случае отсутствия оных идите по проверенной тропе.

Какой толщины лёд какую нагрузку выдерживает:

- 10 см - нагрузка до 100 кг, а расстояние до кромки льда должно составлять 5 м;

- 20 см - способен выдержать до 800 кг, расстояние до кромки уже должно составлять 11 м;

- 25 см - до 3,5 тонны, расстояние до кромки порядка 19 м;

- 35 см - нагрузка до 6,5 т при расстоянии до кромки в 25 м;

- 45 см - до 10 т, расстояние до кромки льда 26 м.

ВАЖНО!

Ни в коем случае не проверяйте прочность льда ударом ноги. Для этого применяйте пешню (приспособление для пробивки льда) или палку, которыми надо ударять перед собой несколько раз в одно и то же место. Если после двух-трех ударов вода не покажется, значит, лёд крепок. Во время движения на лыжах вне проторенных троп следует предварительно снять с кистей петли лыжных палок, которыми можно проверять прочность льда. Если за плечами рюкзак, носите его на одной лямке, чтобы в случае чего можно было его быстро скинуть.

Где нельзя кататься на коньках

Зимнее время - это не только лыжи, но и коньки. Большинство любителей этой забавы предпочитают кататься на закрытых площадках, однако есть и ценители открытых пространств естественных водоемов.

Данной категории горожан следует помнить о том, что кататься нельзя:

- на площадках, покрытых толстым слоем снега;

- в местах с быстрым течением и под мостами;

- там, где есть вмерзшие кусты и камыши либо посторонние предметы;

- в местах, куда стекают теплая вода или промышленные отходы, выходят грунтовые воды и имеются промоины.

Если провалились

Если во время прогулки по льду вы все-таки оказались в воде, следует выполнять следующие рекомендации:

- не теряйте самообладания и не поддавайтесь панике;

- стабилизируйте дыхание, не допускайте беспорядочных движений и не наваливайтесь всей тяжестью тела на тонкую кромку льда;

- освободитесь от обуви;

- постарайтесь опереться локтями о лёд и перевести тело в горизонтальное положение;

- осторожно вытащите на лёд ногу, расположенную ближе к кромке, наклонитесь в ту же сторону и, перекатившись на лёд, вытащите из воды вторую ногу;

- не вставая, без резких движений отползите как можно дальше от опасного места в сторону, откуда пришли.

Если вы стали свидетелем того, что человек провалился под лёд:

- немедленно звоните по номеру 112;

- вооружитесь простейшим спасательным средством - длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

- ползком двигайтесь по направлению к полынье, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства;

- остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест;

- осторожно вытащите пострадавшего на лёд и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны; - ползите в ту сторону, откуда пришли; - доставьте пострадавшего в теплое место.