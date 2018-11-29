Губернатор Тверской области посетил с рабочей поездкой Калязинский район

Четверг, 29 ноября, губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл рабочий день в Калязинском районе. Глава региона посетил одну из школ административного центра, центральную районную больницу, детский дом «Родничок», ООО «Механический завод «Калязинский», местный МФЦ, а также встретился с жителями.

В начале рабочей поездки глава региона возложил в Калязине цветы к обелиску воинам, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Вместе с губернатором на мероприятии присутствовали местные жители, среди которых были и ветераны.

Про МФЦ

После памятных мероприятий Игорь Руденя посетил Калязинский филиал МФЦ. Там губернатор ознакомился с работой местного отделения, а также пообщался с посетителями бюджетного учреждения и его сотрудниками.

- В регионе ведется работа по развитию многофункциональных центров. Жители городов и сельской местности должны иметь одинаково хорошее качество оказания государственных и муниципальных услуг, – считает Игорь Руденя.

Кстати, за 10 месяцев текущего года в Калязинский филиал МФЦ обратились более 25 тысяч человек, что на 50% больше чем за аналогичный период прошлого года. В бюджетном учреждении есть детский уголок, а также созданы условия, необходимые людям с ограниченными возможностями здоровья.

Проект по созданию сеть МФЦ реализуется в Верхневолжье с 2010 года. Сейчас на территории региона работают 35 филиалов и 88 структурных подразделений в муниципальных образованиях. Доступ к госуслугам через МФЦ имеют более 90% жителей Верхневолжья, что отвечает целевым показателям, которые были заложены в майских указах Президента Владимира Путина.

Встреча с калязинскими ветеранами

Во время встречи с ветеранами Калязинского района губернатор обсудил с собравшимися ряд вопросов. Речь шла о планах по реставрации колокольни Николаевского собора, ремонту дорог, развитию туристического потенциала, а также о закреплении молодых специалистов в районе.

Так, ветераны спросили у главы региона, приведут ли в порядок главную достопримечательность Калязина – колокольня затопленного Николаевского собора.

- Мы готовы отреставрировать колокольню за счет областных средств. На средства федерального бюджета разработана проектно-сметная документация. Колокольня – важный видовой объект Тверской области, который привлекает много туристов, – сказал Игорь Руденя.

Предполагается, что рабочие, в том числе отреставрируют внешние стены, а также укрепят основание памятника.

Спросили у главы региона и о строительстве железнодорожного вокзала на месте старого, которой сгорел в 2012 году. Игорь Руденя рассказал, что в возведении нового объекта будут принимать участие инвесторы. В настоящее время проект обсуждается представителями с ОАО «РЖД».

Поднимался на встрече и вопрос касаемый вывоза твердых коммунальных отходов. Особенно он актуален летом, когда в Калязинский район приезжает множество отдыхающих из соседних регионов. Глава региона поручил администрации района на летний период оборудовать дополнительные места для сбора коммунальных отходов.

Посетил Игорь Руденя и ООО «Механический завод «Калязинский», который выпускает нефтепромысловое и буровое оборудование. Заметим, что на предприятии работают порядка 140 жителей Калязина и Кашина. Что касается рынков сбыта продукции, то она пользуется спросом не только в России, но и в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Латвии, Туркмении, Сербии и Черногории, а также Вьетнаме.

Всего на территории Калязинского района функционируют 713 субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, с января по октябрь текущего года, местными крупными и средними обрабатывающими предприятиями было отгружено продукции на 184,8 млн рублей, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 13,6%.

ЕДДС и единый номер экстренных служб

Ознакомился губернатор во время рабочей поездки и с работой Единой дежурно-диспетчерской службы Калязинского района (ЕДДС). В настоящее время ведется подготовка к внедрению системы 112. Напомним, что по единому номеру можно будет вызвать экстренные оперативные службы на территории всей страны.

Граждане могут обращаться в ЕДДС и в случае, если у них возникают вопросы, касающиеся электроснабжения то или иного населенного пункта. Дело в том, что в Тверской области продолжатся учения энергетиков, которым периодически приходится совершать контролируемые отключения линий электропередач. Эта мера необходима для безопасности жителей и работающих энергетиков. Что касается графика отключений, то он заранее согласовывается с администрациями муниципальных образований. Ознакомиться с ним можно и в ЕДДС.

Кроме того, всю информация об отключениях сотрудники ЕДДС доводят до администрации сельских поселений, а также местных жителей.

К настоящему времени энергетики реконструировали более 395 км линий электропередачи 6-10 кВ. «Голые» провода заменены на самонесущие изолированные. Было установлено 8585 новых железобетонных опор и выполнена и расчистка просек для линий электропередач.

Рабочие выправиои 1422 аварийных опор, заменили 1125 опор и 2340 изоляторов воздушных линий. Рабочие отремонтировали 69 трансформаторных подстанций и провели расширение более 849 га просек для ВЛ 35-110 кВ.

В Калязинской ЦРБ

В конце рабочего дня губернатор посетил центральную районную больницу. Там Игорь Руденя ознакомился с работой учреждения, а после дал ряд поручений по укреплению его материально-технической базы.

На данный момент, в структуру Калязинской ЦРБ входит круглосуточный стационар на 70 коек и 18 коек паллиативного отделения, взрослая и детская поликлиники, женская консультация, дневной стационар. А в сельской местности функционируют 16 фельдшерско-акушерских пунктов и 5 офисов врача общей практики.

Находясь в терапевтическом корпусе глава региона осмотрел стационар, кабинеты флюорографии, УЗИ, физиотерапии, эндоскопии, лабораторию, в отделении хирургии – операционный блок, отделение паллиативной помощи. Ознакомился Игорь Руденя и с работой скорой помощи, где тестовом режиме запущена система 112.

В настоящее время в больнице продолжается укрепление материально-технической базы. В этом году на средства регионального бюджета была закуплена новая стоматологическая установка, выполнен ремонт в здании терапевтического корпуса. До конца текущего года планируется заменить кровати в отделении паллиативной помощи.

В этом году в штат ЦРБ вошли два стоматолога, которые учились в Тверском государственном медицинском университете. В следующем году на работу будут приняты еще три специалиста.

Губернатор передал Калязинской ЦРБ мобильный телеэлектрокардиограф. Новая техника позволит направлять данные ЭКГ в дистанционный кардиологический консультационный центр Областной клинической больницы, где врачи оперативно изучают показания, после чего принимают решение о дальнейшем лечении пациента.

В заключении встречи, глава региона дал поручение приобрести оборудование для лабораторной и других видов диагностики.