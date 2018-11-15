В Твери состоялся большой концерт группы «Руки Вверх»

14 сентября в рамках тура «21» состоялся грандиозный концерт главной поп-группы страны «Руки Вверх», который в очередной раз прошел с полным аншлагом.

Этот уникальный коллектив недавно отметил свой 21-й день рождения и собрал в Твери в СК «Юбилейный» сотни людей разных возрастов.

Громкие мелодии давно полюбившихся песен, яркие спецэффекты, пламенные речи Сергея Жукова, обращенные к фанатам, и, конечно, долгожданные сюрпризы надолго запомнятся зрителям. Чтобы порадовать тверичан, группа «Руки Вверх» пригласила на свой концерт не менее известный и всеми любимый питерский коллектив «Отпетые мошенники». Музыканты исполнили три песни, давно уже ставшие хитами, и зажгли зал.

Впервые в Твери Сергей Жуков не только пел, но и игралФото: Юлия ПРОХОРОВА

Во второй части концерта Сергей Жуков представил премьеру своей песни «К черту эту гордость!» и выразил надежду, что она пополнит ряды хитов и полюбится слушателями, как и все предыдущие. Наконец, впервые в Твери солист группы «Руки Вверх» исполнил хит «Чужие губы» под собственное аккомпанирование на пианино.

Завершился концерт запуском сотни красных шаров в зрительный залФото: Юлия ПРОХОРОВА

Завершилось шоу, наверное, одной из самых известных песен коллектива «18 мне уже» и запуском сотни красных воздушных шаров в зрительный зал.