О чудесах и желаниях: в ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Снеговик»

«Что у тебя в руках? - Звезды. - А зачем? - Желания загадывать…»

Знаете, почему, чем ближе к новому году, тем быстрее темнеет на улице? А все для того, чтобы можно было загадывать желания, не зажмуривая глаза.

Именно об этом, о желаниях и чудесах, и рассказывает новый спектакль в Тверском ТЮЗе «Снеговик», а еще о жизни - любви, зле, одиночестве, мечте… Впрочем, говоря словами сторожевого пса Шарика из этого же спектакля, «У каждого она своя. Жизнь. Злость…»

Камерная сцена - это почти под самой крышей театра. Несколько метров в одну и несколько метров в другую сторону. Стулья рядом со сценой, зрители рядом с актерами, а иногда и настолько рядом, что когда из рук падают звезды, а поднять их все разом не успеваешь, тогда самый крошечный малыш из зрительного зала обязательно спрыгнет со своего высокого стула и поможет их собрать… А когда все тот же пес Шарик, устав от наивных вопросов, сердито скажет Снеговику: «Ты лучше думай, зачем ты живешь?», то другой маленький человечек вдруг тихо и мудро скажет: «Чтобы радовать детей…»

«Снеговик» - спектакль новый, впрочем, как и сам новорожденный герой из снега, который появляется в одну из первых зимних ночей и сразу очаровывается окружающим его миром. Удивляется и восхищается тем, к чему мы давно привыкли, а потому не замечаем.

Главный герой спектакля - Снеговик или СнеговикАФото: Ирина ТАРАСОВА

Оказывается, бесподобная луна красиво светит, а бесподобное солнце так прекрасно греет. А звезды… А бесподобные звезды, конечно, падают и исполняют желания. Честно-честно. В этом можно убедиться буквально сразу.

Удивительно, но они действительно исполняются, ведь самый главный волшебник всего этого действа, что происходит в нескольких шагах от вас, сидит слева на первом ряду и внимательно следит за происходящим.

Александр Романов. С хитрым всезнающим прищуром и лукавой улыбкой большого проказника, он тот, с кем поделился своим вдохновением сам Андерсен, и тот, кто поставил эту наивную, но в то же время глубокую сказку то ли для детей, а то ли для взрослых.

Сказку о том, что надо любить и ценить тех, кто рядом, надо смотреть на мир наивными глазами и открытым сердцем, надо чувствовать ту самую бесподобную жизнь в каждом мгновении. И, кто знает, может быть, тогда не нужно будет ловить падающие звезды, чтобы загадать желание. Потому что все желания уже окажутся исполненными…

Спектакль "Снеговик" - это весело...Фото: Ирина ТАРАСОВА

Это романтичноФото: Ирина ТАРАСОВА

А иногда грустно, потому что о жизниФото: Ирина ТАРАСОВА

Александр Романов - постановщик нового спектакляФото: Ирина ТАРАСОВА

Александр РомановФото: Ирина ТАРАСОВА

Если звезды упали, то их обязательно помогут поднятьФото: Ирина ТАРАСОВА

Кому звезду, чтобы загадать желание?Фото: Ирина ТАРАСОВА

Каждому по звезде!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Премьера "Снеговик" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Премьера спектакля "Снеговик" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА

Премьера спектакля "Снеговик" в ТЮЗеФото: Ирина ТАРАСОВА