Защитник Кавказа: Михаила Тверского просят в Грузии о дружбе между странами и мире

«Расцветай под солнцем, Грузия моя. Ты судьбу свою вновь обрела. Не найти в других краях таких красот. Без тебя и жизнь мне не мила…» Строчки известной песни «Тбилисо» возвращались ко мне с каждой воздушной ямой и потом уже не отпускали всё время полета...

Каких-то два часа, и под нами вдруг, словно из-под облаков, выныривают снежные хребты, уносящиеся верхушками в небо. Еще двадцать минут, и шасси самолета шумно касается взлетной полосы тбилисского аэропорта. Октябрьский воздух пахнет солнцем и чем-то сладким ...

Прилететь в Грузию нас, тверскую делегацию, возглавил которую директор Фонда Екатерины Бакуниной протоиерей Роман Манилов, заставила история, объединившая обе наши страны и объединяющая до сих пор. История давняя, уходящая корнями во времена XIV века. Её звенья словно цеплялись друг за друга года-века и дошли прочной цепью до наших дней. История эта - Михаил Тверской. Для Твери он небесный покровитель, 700-летие гибели которого в Орде мы отмечаем в этом году. Для Грузии он один из защитников Кавказа и …

Впрочем, об этом подробнее.

Тверская делегация с настоятелем храма Михаила Тверского в Тбилиси отцом Александром (третий слева)Фото: Ирина ТАРАСОВА

БЕЛОСНЕЖНЫЙ ХРАМ-НОСТАЛЬГИЯ

Найти церковь Михаила Тверского в Тбилиси не так-то просто. Поначалу кажется, что искать ее придется долго, а добираться еще дольше. Однако идешь прямо по главному проспекту Шота Руставели, потом поворачиваешь налево, поднимаешься по узенькой улочке в гору Мтацминда, и вот белоснежный храм словно выныривает перед нами из небытия столетий. Упрятанный в высокие кипарисы, он не сразу заметен с проспекта. Благодаря тому, возможно, и сохранился.

Русская церковь, как ее тут называют до сих пор, была построена в 1913 году одним из самых влиятельных сановников Российской империи, наместником на Кавказе графом Илларионом Иановичем Воронцовым-Дашковым и в честь трехсотлетия дома Романовых (что тогда было повсеместно – Ред.). Граф вместе со своей супругой горячо любили младшего сына Александра III Михаила Александровича (брата Николая II) и специально посвятили её Михаилу Тверскому, небесному покровителю великого князя.

До сих пор главными святынями храма остаются иконы, пожертвованные храму графом с супругой, императором Николаем II и князем Михаилом Александровиче (икона Михаила Тверского - Ред.). Рядом с последней стоит ковчег с частицей мощей Михаила Тверского, который передал храму архимандрит Иоанн Крестьянкин.

Удивительно, но в советские времена, когда были закрыты все храмы Тбилиси, в том числе и главный кафедральный собор, церковь Михаила Тверского каким-то чудом продолжала действовать. Впрочем, к чудесам здесь уже привыкли.

Одна из святынь храма - икона Михаила Тверского с Анной Кашинской, которую пожертвовал великий князь Михаил Александрович и ковчег с частицей мощейФото: Ирина ТАРАСОВА

ПРОСИМ - И ПОМОГАЕТ…

Русские, тем более туристы, в белокаменный храм на горе захаживают нечасто, зато грузинских прихожан всегда много.

- Вы лучше сами у них все спросите, - советует отец Александр, он здесь уже настоятелем около 20 лет. И действительно людям есть что рассказать.

- У нас его называют не просто Михаил Тверской, а гордо - благородный князь Михаил Тверской. Мучеником его не зовут, потому что этот выбор - пойти в Орду - он сделал сам. Это у нас воспринимается как осознанный подвиг, - рассказывает прихожанин Савва. - Знают у нас, и где он погиб - в небольшом местечке в Северной Осетии, это где-то 300 км отсюда: 200 км до Казбека и потом еще в глушь. Красота там необыкновенная, но очень уж дикая красота.

А вот прихожанка Кетеван, лишь только услышав вопрос, начинает плакать. Потом объясняет, что это от радости.

- В храм этот хожу с детства. Привыкла. Сначала мама водила, потом я сама. И пусть Михаил Тверской не грузинский святой, мы его любим, все к нему тут обращаемся, тропарь читаем всегда, почитаем так же, как Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, Матронушку… Да и он нас любит. Мне вот помог, когда операция была. А есть и другие случаи.

Рассказывают здесь, ходит в храм Михаила Тверского одна женщина. Несколько лет назад в аварии сильно пострадал ее внук. Безутешная родственница искала, кому ей молиться, чтобы просить о чуде. Добрые люди посоветовали ей русскую церковь. Внук поправился. А она сама как пришла, так здесь и осталась.

Однако кроме частных просьб о здоровье и благополучии обращаются к Михаилу Тверскому и с еще одной просьбой. Об этом мы в Тбилиси слышали не раз.

- Мы просим о мире и в нашей стране, и в России. Чтобы наша дружба, которая была раньше, сохранилась и чтобы мы были вместе, а не отдельно, - делится Александр Церетели, учившийся в молодости в Москве. Впрочем, об этом говорил не только он один.

- Жизнь Михаила Тверского, у нас его называют «народолюбивый», очень похожа на жизнь нашего царя Димитрия - мученика, самопожертвователя. Наш патриарх Илия II говорит, что и тот, и другой пожертвовали собой ради Отечества и всегда напоминает: надо молиться Михаилу Тверскому, чтобы Россия и Грузия были вместе, чтобы наши страны были едиными и чтобы были мир и спокойствие, - добавляет отец Александр.

Служба в храме прошла на двух языках - русском и грузинскомФото: Ирина ТАРАСОВА

РОСПИСЬ В ХРАМЕ АБАСТУМАНИ

Имя Михаила Тверского связано не только с Тбилиси. Еще одна удивительная история, обросшая со временем легендами, относит нас на самый запад Грузии, в небольшое местечко Абастумани, что в 75 км от Боржоми. Расположенное в ущелье реки Оцхе на высоте около 1300 метров и окруженное густыми лесами, вот уже несколько веков это поселение известно как курорт для лечения легочных заболеваний. Именно в этом местечке 7 лет жил еще один сын Александра III Георгий. Чахотку (туберкулез) тогда не лечили, и царская семья, построив великому князю деревянный дворец, оставила его здесь в окружении прислуги.

Специально для Георгия с 1896-го по 1898 год возвели здесь храм Александра Невского, который вызвался расписывать сам Михаил Нестеров. Известен даже и тот факт, что очарованный этими местами и храмом, известный художник отказался от крупных европейских проектов и отдался росписи на несколько лет.

До сих пор на старинных фресках, многие из которых потрескались и частично осыпались со стен зачастую безлюдного храма, можно разглядеть автограф Нестерова. Однако одна из них в отличном состоянии. Пока в отличном состоянии. Это фреска Михаила Тверского в полный рост, написанная в нежных тонах, слева от Богородицы с младенцем.

Церковь Александра невского в АбастуманиФото: Ирина ТАРАСОВА

Удивительно-прекрасные фрески Михаила НестероваФото: Ирина ТАРАСОВА

Слева от Богоматери - Михаил ТверскойФото: Ирина ТАРАСОВА

Автограф Михаила Нестерова. 1903 годФото: Ирина ТАРАСОВА

Служба в храме Михаила ТверскогоФото: Ирина ТАРАСОВА

Грузинский хор во время службы - это непередаваемый колоритФото: Ирина ТАРАСОВА

Служба в храме Михаила ТверскогоФото: Ирина ТАРАСОВА

Обмен книгамиФото: Ирина ТАРАСОВА