ООО «РГС-Медицина» меняет название

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-07T15:52:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В ноябре 2018 года страховая медицинская организация ООО «РГС-Медицина», осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) на территории Тверской области, переименована в общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование».

«Комсомолка» расспросила Дмитрия Бондаренко о том, как обновлённый бренд будет взаимодействовать с клиентами.

- Под этим именем мы продолжим строить одну из крупнейших компаний в системе обязательного медицинского страхования России, - рассказал Дмитрий Бондаренко. Это важнейший этап в нашей 25-летней истории. Мы начали свой пусть от истоков отечественной системы ОМС и, объединив ресурсы восьми крупных федеральных и региональных компаний, создали компанию, которая накопила за четверть века уникальный опыт обеспечения граждан России страховой медицинской защитой в системе ОМС.

Мы обеспечиваем страховой защитой более 22 млн человек в 42 регионах страны. По ключевым показателям мы по праву занимаем лидирующее положение среди российских страховых медицинских организаций и готовы к дальнейшему развитию.

В новом названии компании отражена ключевая цель – повышение приоритета здоровья в обществе, обеспечение застрахованных лиц бесплатной медицинской помощью высокого качества на всей территории страны.

Компания продолжает работу в системе ОМС на территории Тверской области под новым названием: «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ». Смена названия компании не означает, что компания прекращает свою деятельность. В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации изменение фирменного наименования юридического лица не относится к процедуре реорганизации и не влечет изменений его прав и обязанностей, а также изменений действующих правоотношений.

Например, если вы меняете фамилию, это не значит, что вы как физическое лицо перестали существовать. Все ваши обязательства и права при смене фамилии остаются за вами. Такая же ситуация и со сменой названия юридического лица.

Вы имеете право

Каждый гражданин Российской Федерации и иностранец, постоянно или временно проживающий на территории нашей страны, и в частности в Тверской области, вправе получить полис ОМС в «Капитал Медицинское Страхование».

Также у граждан есть право поменять страховую медицинскую организацию один раз в год. Если поменяли регион проживания, то обязаны выбрать одну из страховых компаний, работающих в вашем новом регионе.

Чтобы выбрать для страхования по ОМС компанию «Капитал Медицинское Страхование», достаточно обратиться в любой из наших офисов с документом, удостоверяющим личность: СНИЛС (для детей до 14 лет – при наличии), свидетельством о рождении ребенка и имеющимся у вас или у вашего ребенка полисом ОМС (при наличии такового).

Процедура переоформления проста и не займёт много времени - на имеющемся у вас полисе ОМС единого образца просто поставят печать и дату начала страхования в «Капитал Медицинское Страхование». А если полиса нет, его можно быстро оформить.

Вопрос-ответ:

Граждане, получившие ранее полис ОМС в ООО «РГС-Медицина», не должны его менять? Полис ОМС продолжает действовать на всей территории РФ?

Изменения касаются только лишь названия компании и не влекут за собой необходимости замены полисов ОМС. Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ООО «РГС-Медицина», продолжают действовать на всей территории Российской Федерации, их замена на полисы с новым фирменным наименованием страховой медицинской организации не является обязательной. Требование о необходимости замены полисов ОМС, выданных ООО «РГС-Медицина», будет являться нарушением прав застрахованных лиц. Это официальная позиция единственного страховщика системы ОМС – Федерального фонда обязательного медицинского страхования, который лишь предоставил право по исполнению своих отдельных полномочий и страховым компаниям, и территориальному фонду ОМС. Именно федеральный фонд формирует заявки на полисы ОМС в адрес Гознака РФ, где изготавливаются полисы и бумажные, и электронные, и наделен полномочиями давать разъяснения, касающиеся реализации обязательного медицинского страхования в Российской Федерации. Руководство компании лично обращалось по этому вопросу в Федеральный фонд ОМС и получило ответ за подписью председателя федерального фонда Стадченко Н.Н.

Означает ли это, что гражданину при предъявлении в медицинской организации полиса ОМС от ООО «РГС-Медицина» не откажут в оказании медицинской помощи?

Отказать в оказании помощи по действующему полису не имеют права. Отказ в оказании медицинской помощи - грубейшее нарушение прав застрахованного гражданина.

Если это произойдет, то застрахованный гражданин незамедлительно должен обратиться в страховую медицинскую компанию по телефонам горячей линии 8-800-100-81-02 (круглосуточно) или по телефону контакт-центра филиала 8-800-350-13-26.

Мы, как и прежде, будем круглосуточно стоять на защите прав и законных интересов наших застрахованных лиц при получении медицинской помощи в системе ОМС. Но будем обеспечивать эту защиту под новым именем – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ».

Более подробную информацию о деятельности компании в сфере ОМС граждане могут узнать на сайте www.kapmed.ru

От лица компании я благодарю всех наших сотрудников, которые ежедневно предоставляют качественные медицинские страховые услуги «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ», и, конечно, спасибо всем нашим клиентам, которые доверяют нам самое ценное – свое здоровье, главный КАПИТАЛ в жизни каждого человека!

Директор филиала Д.В. Бондаренко.

Добро пожаловать в «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

по адресу: г. Тверь, ул. А. Попова, д. 4.

Телефон контакт-центра -8-800-350-13-26.

Телефон горячей линии (круглосуточно)- 8-800-100-81-02.

Лицензия ОС № 3676-01 от 27.04.2018 г.