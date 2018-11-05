Пять наивных вопросов о получении шенгенской визы, которые часто задают жители Твери

СЕГОДНЯ 12:49 2018-11-05T12:49:13+03:00

Выясняем, как подать заявку на получение визы и почему не стоит обманывать консульство

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Принятие нового визового кодекса, унифицирующего правила получения виз для всех стран, входящих в зону Шенгенского соглашения, позволяет беспрепятственно передвигаться по большей части Европы.

Получив разрешение на въезд в одну страну, можно свободно путешествовать по всему Шенгену, не боясь таможенного досмотра и паспортного контроля. Однако всегда стоит помнить несколько особенностей, которые необходимо учитывать при запросе шенгенской мультивизы.

1. Что нужно сделать перед подачей документов?

У консульства каждой страны свои требования, поэтому всегда стоит подробно изучить информацию на официальном сайте представительства той страны, где планируете запрашивать визу. Ведь только собрав полный комплект документов установленного образца, можно рассчитывать на положительное решение вопроса.

2. В какую страну лучше запрашивать визу?

Несмотря на большой соблазн, воспользоваться услугами консульства с более быстрой и легкой процедурой получения, необходимо знать, что есть строгие правила Шенгена, несоблюдение которых может повлечь за собой неприятные последствия. Главное - уяснить: визу запрашивают в стране основного пребывания, если же вы планируете провести одинаковое количество дней в нескольких странах, то документы подаются в представительство страны первого въезда.

3. Как консульство узнает, где вы были?

Ошибочно думать, что при повторном обращении с целью получения визы никто не будет интересоваться вашим предыдущим передвижением по Шенгенской зоне. Очень часто люди получают отказы в визах лишь из-за того, что были предоставлены некорректные данные о последней поездке. В случае если ваш маршрут неожиданно изменился, а виза уже получена, рекомендуется известить об этом консульство страны, чтобы избежать неприятных последствий.

4. Что такое биометрические данные и когда их нужно сдавать?

С 14 сентября 2015 года процедура сдача биометрии на шенгенскую визу обязательна для всех заявителей, достигших возраста 12 лет и старше. Она включает в себя снятие отпечатков пальцев и цифровую фотографию. Если вы уже получали шенгенскую краткосрочную визу после 14 сентября 2015 года и с того момента ваши личные данные не изменились, то при повторном обращении сдача биометрии не потребуется. Все данные вносятся в единую базу данных стран Шенгена VIS.

5. Где тверичане могут подать заявку на получение шенгенской визы?

Ближайшее место подачи документов - город Москва. Именно здесь находятся консульства и посольства европейских стран, а также большое количество визовых центров. Перед подачей рекомендуется уточнить адрес официальных представительств, ведь очень часто их можно спутать с туристическими агентствами.