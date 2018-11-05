Не упусти свой шанс! Начинаются кастинги на участие в конкурсе «Мисс Тверь 2019»

СЕГОДНЯ 01:10 2018-11-05T01:19:59+03:00

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Красота требует жертв, гласит известная фраза. И об этом не понаслышке знают тверские девушки. Чтобы хорошо выглядеть, необходимо приложить массу усилий. Ну, а чтобы стать главной красавицей Твери, их требуется приложить в разы больше. А значит для этого необходимо время.

Именно поэтому подготовка к яркому весеннему событию года - конкурсу «Мисс Тверь» начинается всегда заранее. Но в этот раз даже еще раньше, чем всегда.

- Торопимся мы неспроста. Действительно, после первых просмотров участниц мы планируем выйти на финальный кастинг уже в декабре. А все потому, что и сам конкурс в следующем году пройдет в начале марта, а не в конце, как обычно, - рассказывает директор конкурса «Мисс Тверь» Евгения Акмаева. - Причина спешки в одном: нам надо больше времени на весеннюю «Неделю тверской моды», которая становится все более ярким и заметным мероприятием в городе. Кстати, в 2019 году «Мисс Тверь» под моим руководством исполнится пять лет. Поэтому уже сегодня мы думаем, как сделать юбилейный конкурс особенным. Могу рассказать вам пару секретов: в следующем году в конкурсе мы хотим соединить роскошь и красоту и сделать, как бы это сказать – «Вах!..» Именно поэтому у нас афиша конкурса будет в черно-золотом стиле, впрочем, как и все остальное.

Директор конкурса "Мисс Тверь" Евгения АкмаеваФото: Ирина ТАРАСОВА

В ПОИСКАХ КРАСОТЫ

Итак, первый этап подготовки – кастинги. Их даты уже известны. Всех желающих попробовать свои силы ждут 5, 15 и 20 ноября. И только счастливицы попадут в финальный кастинг. Кстати, уже известно о первых 30 заявках на участие.

Условия для девушек традиционны.

- Возраст от 16 до 25 лет

- Рост от 170 см

- Быть незамужней

- Отсутствие татуировок.

- Если какая-то девушка нам понравится, но надо будет что-то подправить, у нее как раз будет время измениться за месяц. Не верите, что за это время можно что-то сделать? А зря! - делится Евгения. - Конечно, тут речь не идет о сверх результатах, но положительные изменения после спортзала и правильного питания через месяц будут заметны.

Кстати, всего в итоговый список участниц конкурса попадут лишь 18 девушек. Плюс, две запасные. По словам Евгении, «потому что это жизнь, и бывает всякое». Кроме того, такой подход помогает держать в тонусе и дисциплинировать всю группу.

- Тем, кому повезет попасть в основной состав, ждет бесплатная подготовка в конкурсу. На протяжении двух-трех месяцев с ними будут заниматься преподаватели по актерскому мастерству, хореографии, их будут ждать фото и видео съемки. А это, согласитесь, интересно.

- Чтобы вы пожелали тем девушкам, кто хочет попробовать, но не верит в свои силы?

- Дорогие девочки, спешите открывать для себя что-то новое! Не бойтесь реализовывать свои идеи! Мне любые мечты всегда приходят спонтанно, как только я завершаю один проект, мне тут же приходит в голову другой! Первое время я на свои идеи закрывала глаза, думала, это не реально, зачем, а если не получиться. Теперь, всё то, о чем я начинаю мечтать, я делаю, я учусь, я узнаю. Так что не стесняйтесь. Главное, приходите. Ведь все начинается с общения.

КСТАТИ

Конкурс красоты "Мисс Тверь" - уникальный проект, который ежегодно проходит на территории областной столицы, где каждая девушка может проявить и показать себя, реализовать свои идеи.

Финалистки "Мисс Тверь" становятся востребованными моделями в Твери и Тверской области, а также получают возможность участвовать во всех модных мероприятиях на всей территории России и за рубежом.

Записаться на кастинг по телефону: 75-19-19.