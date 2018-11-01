2018-11-01T16:41:29+03:00
Общество

Октябрь в Тверской области оказался теплее нормы на полтора градуса

Да и ноябрь пока не обещает морозов
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Октябрь был тёплый, теперь посмотрим на ноябрьОктябрь был тёплый, теперь посмотрим на ноябрьФото: Василий ХОДАРЕВ
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Глобальное потепление в Тверской области проявилось с золотого сентября и продолжилось удивительно смирным, почти без дождей октябрём. Месяц, обычно вгоняющий поэтов в тоску, оказался теплее и суше, чем в среднем за последние сто лет.

- Средняя температура октября составляет 4,9 градуса, а в этом году - 6,3, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор Тверского госуниверситета Наталья Сердитова. - Выпало всего 52% от среднемесячной нормы осадков. Но такая температура отнюдь не рекордная. В 2008 году средняя температура октября была 8,2 градуса. Самый холодный октябрь наблюдался в 1976-м - в среднем - 1,9 градуса.

Ну а что нас ждёт в ближайшую неделю? Сейчас Тверская область зажата между антициклоном с юго-востока и циклоном с северо-запада. Ветер может резко менять направление, а атмосферное давление будет то расти, то снижаться. В выходные будет тепло и дождливо, днём до +10, ночью до +7. Такой малый перепад суточных температур объясняется плотными облаками, которые сковывают циркуляцию воздуха.

С понедельника давление начнёт расти, облака расступятся, и похолодает. Днём будет 0…+2. Порывистый ветер сперва подует с северо-запада, а со вторника успокоится и станет стабильно западным. Такая погода сохранится всю рабочую неделю, так что начало ноября тоже обещает быть куда более мягким, чем мы привыкли.

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