Старшеклассник спас малыша с балкона четвертого этажа

30 Окт. 15:59 2018-10-30T21:33:44+03:00

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Сергей Латун приехал на выходные к бабушке в поселок Озерки. Вышел на балкон и увидел, что справа на незастекленном балконе соседей играет малыш.

- Положил подушку на край и забрался сверху. Балансировал туда-сюда. А у нас четвертый этаж! - рассказывает14-летний Сергей.

Латун забрался на небольшой выступ в стене дома и по нему, стараясь не смотреть вниз, дошел до соседского балкона.

- Я спрыгнул и схватил ребенка, пока тот не упал. Было страшно. Но я и не раздумывал, рисковать ли. Как бы я жил дальше, если бы мальчик разбился на моих глазах? - рассуждает Сергей.

Родители малыша оказались дома. Они и не думали, что трехлетний сын устроит такую экстремальную игру (сейчас нерадивых маму и папу проверяет соцслужба).

Сергей взрослым не рассказывал ничего - только друзьям в школе. Те проболтались учительнице. И теперь о юном герое знает вся Тверская область.