Разрытая Тверь хочет спать спокойно

30 Окт. 17:30 2018-10-30T17:31:22+03:00

Но судя по количеству раскопов, вряд ли это ему удастся

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Под моросящим дождиком унылые гастарбайтеры укладывают асфальт, усатые коммунальщики в спецовках хлюпают сапогами в огромных ямах. Казалось бы, летом всё это делать проще и удобнее, особенно если ремонт плановый, как на Волоколамском проспекте, где в конце октября газовики начали менять старые трубы. Ну газовики - ребята крепкие, трудностей не боятся. А вот простые горожане ходят и диву даются.

Однако есть к этой массе разрытий и объективные предпосылки. Например, потрёпанные трубы дают течь не сразу, а через несколько недель после подключения тепла в дома, то есть подачи в эти трубы горячей воды под давлением. И тут начинаются раскопки.

Так, во вторник, 30 октября, жители части Заволжского района остались без горячей воды и отопления. На улице Мичурина ведутся работы по ликвидации повреждения магистрального трубопровода диаметром 700 мм.

Из-за ремонтных работ в отдельных жилых домах по улицам Зинаиды Коноплянниковой, Мичурина, Мусоргского, Румянцева, Комсомольскому проспекту, бульвару Шмидта, 1-му и 2-му переулкам Карпинского будет отсутствовать тепло и горячая вода.

В администрации Твери сообщают, что срок отключения в соответствии с нормативами не должен превышать 24 часов.

Также «Тверская генерация» ведёт раскопки по следующим адресам:

Улица Коминтерна - утечка на теплотрассе.

Улица Маршала Конева, дом 5, корп. 1 - утечка на теплотрассе.

Улица Грибоедова, дом 2 - утечка на теплотрассе.

Улица Маршала Конева, дом 4 - утечка на теплотрассе.

Улица Учительская, дом 39 - утечка на теплотрассе.

Зеленый проезд возле дома 47, корп. 3 - утечка на теплотрассе.

В деле раскопок от энергетиков не отстаёт и «Тверь Водоканал». Сейчас меняют аварийный участок водопровода диаметром 100 мм, который проходит по частному сектору на улице Грибоедова. Будет заменен 120-метровый участок, на котором в последнее время возникали течи.

Также ремонтные работы ведутся по адресам:

Бурашевское шоссе, дом 55

Бульвар Цанова, дом 9, корп. 2

Площадь Гагарина, дом 1

Улица Мичурина, дом 32/32

Но есть и бесхозные ямы. Так, уже месяц зияет провал между домами 42 и 43 по улице Громова. Ни одно ведомство не признаёт его своим, а разрытие-то опасное. Никаких ограждений вокруг него нет. Большой удачей будет, если в тёмную осеннюю ночь туда никто не упадёт.

Кто-то копает и на пересечении улиц Веселова и Луначарского.

Будьте осторожны, обходите тверские ямы, тем более что они редко оказываются в зоне хорошего освещения.