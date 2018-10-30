2018-10-30T15:21:49+03:00
Общество

«Ростелеком» расширил возможности «Умного дома»

«Ростелеком» проводит акцию, предлагая год бесплатного пользования сервисом
Игорь ДОКУЧАЕВ
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«Ростелеком» начал продажи в Центральной России комплекта «Управление» коробочного решения «Умный дом».«Ростелеком» начал продажи в Центральной России комплекта «Управление» коробочного решения «Умный дом».
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«Ростелеком» начал продажи в Центральной России комплекта «Управление» коробочного решения «Умный дом». В отличие от предыдущих новый набор включает в себя не только контроллер и датчики открытия и движения, но также «умные» лампочку и розетку. Для действующих и новых абонентов «Ростелеком» проводит акцию, предлагая год бесплатного пользования сервисом.

«Умная» лампочка позволяет через контроллер удалённо управлять освещением, менять яркость и даже оттенок цвета. Помимо этого, она может быть использована в связке с другими элементами системы. Например, включаться, когда срабатывает датчик движения: все эти параметры пользователь может самостоятельно настроить в личном кабинете с удобным и понятным интерфейсом. А «умная» розетка обеспечит дистанционный контроль за бытовыми электроприборами через мобильное приложение.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Само понятие «комфорт» давно переросло мягкий диван и уютный халат. Новые продукты «Ростелекома» нацелены в первую очередь на увеличение сохранности и безопасности дома. Наш новый комплект «Умного дома» станет незаменимым приобретением для рассеянных людей или тех, кто постоянно сомневается: «А выключил ли я утюг?» Теперь вы сможете избавиться от сомнений, просто заглянув в мобильное приложение. Причём для установки не нужно звать специалиста: любой легко установит систему самостоятельно. Настройте свою жизнь сами!»

Управление системой осуществляется через приложение для мобильных устройств «Умный дом Ростелеком» или личный кабинет на сайте услуги. В случае возникновения нештатных ситуаций система сама сообщит хозяину жилища о случившемся посредством e-mail, SMS или push-уведомлений.

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