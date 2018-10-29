В ожидании крыльев: уникальный самолёт-монумент ТУ-124 прошёл реставрацию в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-29T16:08:08+03:00

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Самолёт ТУ-124 ожидает, когда ему приделают крылья. 10 ноября будет отмечаться 130 лет со дня рождения выдающегося авиаконструктора Андрея Туполева. К этой дате администрация Кимр планирует отремонтировать самолёт-памятник и установить его на новом месте - на правобережной стороне города при въезде на мост.

Существует легенда, что великий авиаконструктор лично пилотировал и посадил этот самолёт на один из аэродромов в Тверской области. Уже оттуда ТУ был доставлен в Кимры и установлен на постамент. Но это всего лишь легенда, так как Туполев скончался в 1972 году, а самолёт снят с эксплуатации в 1975-м.

Достоверно известно, что самолёт эксплуатировался военно-воздушными силами ныне не существующего государства ГДР - Германской Демократической Республики.

Трудился ТУ-124 в ГДР с 1965 года. Снят с эксплуатации в результате повреждения. Списан в августе 1975 года и возвращён в СССР. В 1984 году установлен в Кимрах как памятник.

К юбилею своего создателя красавец ТУ-124 должен был переехать из тихого скверика на берегу на зелёный островок между двумя полосами движения при съезде с моста.

Фюзеляж был освобождён от крыльев. Их демонтаж - важный технический момент: с ними самолёт просто не пролез бы сквозь улицы. У ТУ-124 размах только одного крыла 25,55 метра.

Не каждый день по улицам проезжает ТУ-124 Фото: Антонина Аскарина

Осколок великой эпохи Фото: Антонина Аскарина

- Перед тем как начать транспортировку, были сняты двигатели для разгрузки всей конструкции, - рассказала «Комсомолке» участник волонтёрского движения Центрального музея ВВС и официальный фотограф проекта Антонина Аскарина. - Двигатели были перевезены на охраняемую территорию, сейчас они принадлежат Кимрскому краеведческому музею. В дальнейшем станут частью технической экспозиции, посвящённой Туполеву. На крыльях выполнили восстановительные работы, заклепали основные повреждения. Из салона удалили остатки утеплителя, зачищены многочисленные очаги коррозии.

Как сообщают волонтёры, демонтировать самолёт пришлось бы в любом случае, так как старый постамент тоже был изрядно поврежден коррозией, да и работы по восстановлению лучше проводить на земле.

Также был демонтирован старый стакан штурмана (так называют специальный стеклянный колпак), из которого местное население давно выбило все остекление.

Сейчас фюзеляж уже доставлен на место установки, крылья сложены рядом.

Но обретёт ли самолёт крылья к намеченной дате? Ведь чтобы закрепить на памятнике крылья, надо установить конструкцию на постамент, а он до сих пор не готов.

Вызывает грусть и ещё один момент. Параллельно с реставрацией ТУ-124 готовится снос старинного деревянного дома, в котором предположительно жила сестра авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева.