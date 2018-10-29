«Депутатский миллион»: Александр Оводков поддержал образование и культуру в Твери, в том числе и за личный счёт

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-29T11:39:46+03:00

Чтобы ребёнок захотел идти в школу, там должно быть хорошо, и с крыши чтобы не капало Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников помимо их основной законотворческой деятельности есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Тверской городской Думы Александр Оводков распорядился вверенным ему миллионом с традиционным для тверских парламентариев акцентом на образование и культуру.

Средства распределены следующим образом:

- Ремонт внутренних помещений в ДК посёлка Литвинки - 200 тысяч рублей.

- Ремонт уличного освещения и монтаж системы видеонаблюдения на территории школы № 17 (здание начальной школы на улице Красина, дом 40) - 200 тысяч рублей.

- Закупка стендов, витрин и мебели для школьного музея в средней школе № 47 - 30 тысяч рублей.

- Ремонт канализации и водопровода в здании школы № 47 - 270 тысяч рублей.

- Текущий ремонт в здании школы № 34 - 300 тысяч рублей.

- Заявок от граждан поступает очень много, и конечно, остались не охваченные вопросы, например, много где нужно сделать ремонт, - поясняет Александр Оводков. - При распределении средств решено было сконцентрироваться на первоочередных задачах, решение которых позволит учебным учреждениями вести нормальную работу.

Сейчас депутат ведёт приём заявок на следующий год. Будет продолжена работа по поддержке тверских школ.

- Особое внимание мы уделяем дошкольному отделению школы № 17, - сообщил коллега Оводкова депутат ТГД Дмитрий Фадеев. - Здание буквально пришлось отстаивать, чтобы его не закрыли. Там нужен капитальный ремонт. И его бы, наверное, закрыли, но в прошлом году, после инспекционной поездки Александр Федорович Оводков из личных средств выделил деньги на ремонт крыши. Благодаря этому дошкольное отделение до сих пор работает, и ребятишек не пришлось переводить в другие детские сады.

Александр Оводков кроме "депутатского миллиона" выделяет на нужды образования личные средстваФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено перечислять деньги конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории ... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.