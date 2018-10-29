«Депутатский миллион»: Юрий Ануфриев направил средства на поддержку учреждений образования

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-29T11:13:33+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников помимо их основной законотворческой деятельности есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Тверской городской Думы Юрий Ануфриев решил, как и многие его коллеги, оказать финансовую помощь учреждениям образования и культуры.

- Поступило очень много заявок от жителей моего округа, каждая просьба, конечно, требует отдельного внимания, - поделился с «Комсомолкой» Юрий Ануфриев. - Структурировав эти обращения, удалось обозначить фронт работ и направления, по которым нужно действовать в первую очередь.

Итак, депутатский миллион был распределён так.

Помощь детским садам и школам:

Приобретение кухонного оборудования и инвентаря в детский сад № 100 - 30 тысяч рублей.

Текущий ремонт в детском саду № 115 - 30 тысяч рублей.

Текущий ремонт в детском саду № 127 - 30 тысяч рублей.

Текущий ремонт в детском саду № 140 - 30 тысяч рублей.

Установка дополнительных камер видеонаблюдения в дошкольном отделении средней школы № 3 - 30 тысяч рублей.

Текущий ремонт в этой же школе - 50 тысяч рублей.

Установка новых входных групп на лестничных площадках в школе № 35 - 50 тысяч рублей.

Текущий ремонт в школе № 46 - 50 тысяч рублей.

Текущий ремонт в школе № 53 - 100 тысяч рублей.

Текущий ремонт в дошкольном отделении этой же школы - 30 тысяч рублей.

Помощь учреждениям культуры и досуга:

Текущий ремонт и приобретение оборудования для клуба по месту жительства «Матрица» - 40 тысяч рублей.

Приобретение жалюзи для библиотеки имени Петра Кропоткина города Твери (филиал № 1) - 20 тысяч рублей.

Текущий ремонт, закупка оборудования для детской школы искусств № 2 - 30 тысяч рублей.

Приобретение оборудования (световые приборы) для ДК «Затверецкий» - 110 тысяч рублей.

Благоустройство территории:

Благоустройство детской площадки на набережной Тверцы между стадионом «Луч» и Ботаническим садом - 184,1 тысячи рублей.

Обустройство детской площадки по адресу: улица Зинаиды Коноплянниковой, д. 21 - 60 тысяч рублей.

Ремонт дворовой территории возле дома № 12/32 по улице Карпинского - 125,9 тысячи рублей.

- Сейчас продолжается приём заявок на следующий год, люди приходят как на личный приём, так и обращаются с предложениями в Тверскую городскую Думу, - рассказал Юрий Ануфриев. - В 2019 году направления работы останутся прежними - в первую очередь помощь будет оказана учреждениям образования.

Юрий Ануфриев направил средства на поддержку учреждений образования

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.