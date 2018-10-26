В Весьегонске уходит вода Рыбинского водохранилища, обнажая затопленный город

СЕГОДНЯ 21:54 2018-10-26T21:57:15+03:00

Случается это нечасто, а потому всегда интересует краеведов этого старинного города

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Старый город не отпускает и туда хочется возвращаться... С этого и начинается наш разговор с жительницей Весьегонска Тверской области, методистом районного дома культуры и участником краеведческого клуба "Весь" Татьяной Вавиловой.

Впервые на ее памяти вода Рыбиснкого водохранилища сильно ушла от берега в 2013 году. Теперь это случается не так нечасто, да и в разное время. Но как только обнажаются старые улицы, она вновь идет туда. Как говорит сама, пройтись по дну моря.

ГРАНИЦА - КРЕСТ

Сегодня о том Весьегонске рассказывают лишь архивные материалы и старинные фотографии.

Тогда, в 1939 году году для создания Рыбинского водохранилища необходимо было сделать многое. Затопить 5 тыс. квадратных километров. Отдать древнерусский город Мологу и еще 663 (примерное число) деревни под затопление. Переселить 130 тыс. человек на новые территории. Вырубить 3645 квадратных километров леса и реконструировать инфраструктуру.

Маленькая точка на карте нашей страны старинный город Весьегонск оказался в центре событий масштабного плана «Большая Волга». В целом, воды рукотворного Рыбинского моря поглотили 94% его первоначальных площадей.

Вот так краевед С.В.Зелов в III выпуске краеведческого альманаха «Весьегонск» рассказывает об истории переноса города:

«…лишь весной 43 г. большая вода накрыла город. Ушли под воду улицы с некогда красивыми купеческими домами и храмами, выгодно отличающими город (Богоявленский собор (1758), церковь Кирика и Иулиты (1854), часовня Спаса Нерукотворного Образа, в память избавления от холеры, (1852), часовня Благоверного Александра Невского (1867), площади, городской сад… От прежнего города остались лишь имя да фрагменты окраинных улиц».

Старинный Весьегонск. Часть домов из него удалось перенести

Сегодня границу между старым, затопленным и современным городом разделяет лишь памятный поклонный крест и полуразрушенная Казанская церковь, которая словно символизирует уходящее прошлое. Её даже не пытаются восстановить, и она с каждым годом, постепенно, словно превращаясь в легенду, и сама становится частью потерянного города.

ИСТОРИЯ ИНТЕРЕСНАЯ, НО ПЕЧАЛЬНАЯ

Гулять по дну моря действительно волнительно. Уходя на метры вглубь, вода первым делом обнажает камни фундаментов, бывшие некогда домами, затем до сих пор сохранившуюся мостовую, останки каменных ворот, а потом и целые кварталы и улицы. Когда воды уходит больше, то можно даже пройтись по старинному парку, где раньше располагалась танцевальная площадка размером с футбольное поле . Точнее, уже не по парку: вместо вековых дубов и лип из земли теперь торчат лишь полуистлевшие пни...

Идем дальше... Множество разбросанной утвари, которую уже покрыла тина, напоминает о том, что еще каких-то 80 лет назад здесь бурлила самая обыкновенная жизнь. Вот - осколки чайных сервизов, вот бутылки... Проходим еще немного и видим кости..

- Но этого не стоит пугаться, - уточняет Татьяна Вавилова. - Здесь долгое время ходили слухи, что некоторые жители отказывались уезжать из своих домов, даже приковывали себя цепями. И собственно, когда пришла вода, они так и остались в своих домах. Но это все неправда. Вода в город приходила очень медленно в течение нескольких лет. А кости - это лишь размытое кладбище у взорванного и затопленного храма. Лично нам не страшно. А вот то, что интересно, это да. Это ведь наша история. И нам жалко эту историю. С другой стороны хорошо, что город остался и не потерялся, как та же Молога, которая ушла в небытие. Это даже удивительно - сохраниться, остаться на земле и жить дальше.

Татьяна Вавилова любит прогуляться по дну моря. Фото: из архива Татьяны Вавиловой

Удивительно и то, что многие местные жители настолько привыкли к этой истории своего города, что даже стали ее забывать. А потому современная молодежь порой очень удивляется, узнав, что произошло с Весьегонском в прошлом веке. И вот тогда краеведы и неравнодушные к истории своего города и приходят к ним на помощь. Ведь, оказывается часть того затопленного Весьегонска удалось сохранить. Многие крепкие деревянные дома были перенесены на главную улицу. Вместе с ними сохранился и уклад, и дух того города.

Кстати, когда вода вернется в Весьегонск и он вновь будет выглядеть привычно и не волновать души и сердца жителей, горожане не знают. Говорят, все зависит от ГЭС и добавляют - хотя обычно зимой вода не прибывает, а значит придется ждать до весны. А пока... пока в Весьегонске уходящая вода открыла еще один объект - старинную железную дорогу. Вернее то, что от нее осталось...

Вода в этом году ушла уже на 8 метров и продолжает уходить. Фото: Татьяна Вавилова

Крест - на границе между тем и этим городом. Фото: Татьяна Вавилова

Вода ушла и обнажила старинную мостовую. Фото: Татьяна Вавилова

То, что осталось от старинного парка. Фото: Татьяна Вавилова

Фундаменты домов. Фото: Татьяна Вавилова

Такие разные находки. Фото: Татьяна Вавилова

Следы жизни того города. Фото: Татьяна Вавилова

Бывают и такие находки. Фото: Татьяна Вавилова

Храмы и часть домов взрывали, чтобы не мешали судоходству. Фото: Татьяна Вавилова

Затопленный Весьегонск. Фото: Татьяна Вавилова

Следы в прошлое. Фото: Татьяна Вавилова