«Дошкольная академия» посёлка Элеватор получила новую мебель и оборудование благодаря депутатской поддержке

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-25T14:38:03+03:00

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В Доме культуры посёлка Элеватор 24 октября состоялось торжественное открытие нового клубного формирования «Дошкольная академия». Дети показывали номера самодеятельности собравшимся работникам ДК, родителям и прессе. Юные таланты устроили настоящий праздник.

Но что же такое «Дошкольная академия»? Это система специально организованных учебных и развивающих мероприятий, проводимых с помощью современного оборудования и игрушек.

Оснащение специальной мебелью для детей дошкольного возраста, разнообразными дидактическими материалами позволяет повысить эффективность взаимодействия в системе педагог-ребёнок-родитель. Ведь развивающая деятельность не ограничивается только секциями и кружками, главный вклад здесь делает семья.

Специалисты-педагоги всегда рады подсказать и научить, как правильно общаться с ребёнком.

Именно такая студия и начала свою работу в посёлке Элеватор.

В «Дошкольной академии» на данный момент занимаются 20 ребятишек как на платной, так и на бесплатной основе.

- «Дошкольная академия» работала уже в течение года, но теперь занятия вышли на новый уровень благодаря оснащению современными методическими материалами, - рассказала «Комсомолке» заместитель директора ДК посёлка Элеватор Юлия Хохлова. - В клубном формировании работают два педагога. К каждому ребёнку у нас индивидуальный подход.

Программа занятий является модульной и включает разные блоки, которые можно комбинировать в зависимости от ступени развития, на которой находятся дети. Есть такие модули, как «Математическая лесенка», «От буквы к слову», «Волшебное творчество», «Мир вокруг нас».

Программа развивает память, мышление, воображение, мелкую моторику, речь и фонематический слух, логическое мышление и многое другое.

Педагоги отмечают, что готовы принять ещё детей дошкольного возраста, которых в посёлке проживает более полусотни.

Студия оборудована благодаря поддержке депутата Тверской городской Думы Сергея Шишкова, который направил средства своего «депутатского миллиона» на закупку необходимого оборудования.

Закуплены специальные дедактические материалыФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

- Студия развития «Дошкольная академия» дает возможность детям развиваться гармонично, с юных лет проявлять свои сильные стороны в творчестве, в познании окружающего мира, учиться общаться со сверстниками, - поделился с «Комсомолкой» Сергей Шишков. - Так как я сам живу в Элеваторе, мне близки проблемы развития посёлка. Отсюда достаточно трудно доехать до Твери, если не имеешь личного транспорта. Многие родители не имеют возможности возить детей в город в развивающие кружки. Поэтому такая студия очень важна.

«Комсомолка» продолжает проект «Депутатский миллион», в котором информирует читателей, куда народные избранники направляют вверенные им средства. Следите за нашими публикациями.