«Депутатский миллион»: Дмитрий Трошкин поддержал финансами тверское образование

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-24T12:32:01+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников помимо их основной законотворческой деятельности есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Тверской городской Думы Дмитрий Трошкин направил вверенный ему миллион на поддержку образовательных учреждений.

- Образование - это приоритетное направление, в детских садах и школах закладывается фундамент того будущего, в котором мы будем жить через 10-15 лет, - прокомментировал депутат тверской «Комсомолке».

Итак, вверенные Дмитрию Трошкину средства были использованы следующим образом.

- Замена окон в первом корпусе детского сада № 92 - 140 тысяч рублей.

- Замена окон в детском саду № 104 - 150 тысяч рублей.

- Замена окон в школе № 29 - 200 тысяч рублей.

- Текущий ремонт помещений в тверской гимназии № 8 - 200 тысяч рублей.

- Текущий ремонт в школе № 17 - 200 тысяч рублей.

Депутат Тверской городской Думы Дмитрий Трошкин сделал акцент на сфере образования

- Стоит отметить, что в образовательных учреждениях проявляют активность как руководство, так и родительские комитеты, - рассказывает Дмитрий Трошкин. - В последнее время люди стали более сознательно подходить к решению бытовых школьных вопросов. Но в основном взаимодействие происходит всё же с директорами учреждений. Они видят картину полностью, знают, какие сопутствующие работы надо проводить и в какой последовательности.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории ... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.