«Депутатский миллион»: Олег Цуканов поддержал учреждения культуры и помог с ремонтом детскому саду и гимназии

СЕГОДНЯ 12:18 2018-10-24T12:24:36+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Тверской городской Думы Олег Цуканов направил вверенный ему миллион на ремонт в образовательных учреждениях, а также поддержал тверскую культуру.

Средства были распределены следующим образом:

Ремонт и оборудование душевых в ДК «Синтетик» - 399 тысяч рублей.

Ремонт входной группы в детском саду № 35 - 200 тысяч рублей.

Ремонт кабинета ритмики в Тверской гимназии № 8 - 100 тысяч рублей.

Поддержка хора ветеранов войны и труда в ДК «Химволокно» - 200 тысяч рублей.

Текущий ремонт памятника Ленину на проспекте Ленина в Пролетарском районе города Твери - 101 тысяча рублей.

Депутат Тверской городской Думы Олег Цуканов распределил средства на благие цели и принимает заявки от населения на следующий год

- Чтобы определить, куда нужно в первую очередь направлять средства, пришлось изучить огромное число заявок от граждан и учреждений, - поделился с «Комсомолкой» Олег Цуканов. - Когда определились с основными направлениями, я выезжал на место лично осмотреть фронт будущих работ. Деньги, вверенные депутатам, - это ведь деньги народные. Поэтому нельзя, чтобы они расходовались неэффективно. В следующем году планирую более плотно сотрудничать с главами районов: у них все проблемные точки уже учтены, они знают, что нужно приобретать в первую очередь для школ, детских садов и других учреждений, нуждающихся в поддержке.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.