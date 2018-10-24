Долги за отопление и горячую воду у жителей Твери выросли более чем на 100 миллионов

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-23T18:27:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Горячая пора началась у поставщиков тепла. ООО «Тверская генерация» успешно вошла в отопительный сезон, подключив социальные объекты и жилой фонд столицы Верхневолжья.

Вместе с тем, не все граждане готовы добросовестно платить за получаемые услуги.

Общий долг населения за услуги горячего водоснабжения и отопления на начало осени 2018 года составил 387 миллионов рублей (477 миллионов с учётом пени).

В должниках числятся 14 857 человек.

Судебные приставы осуществляют выезды по месту жительства должников

При этом количество должников, у которых долг превышает 30 тысяч рублей составляет 4 319 человек, то есть почти треть от общей массы задолжавших.

Если сравнивать с прошлым годом, мы увидим тенденцию к увеличению общей задолженности.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг увеличился на 114 миллионов рублей.

(На 1 сентября 2017 года общий долг населения составлял 273 миллионов (330 миллионов рублей с пени) по 13 315 должникам. Как видно из сопоставления данных, появление новых должников идёт медленнее, чем рост общей задолженности. За отопление и горячую воду продолжают неплатить те, кто не платил и раньше, их долги постоянно увеличиваются.

Со злостными неплатильщиками идёт непрерывная работа.

С начала года подано 2 959 заявлений о вынесении судебных приказов и исковых заявлений в отношении должников – физических лиц на общую сумму 127,8 миллионов рублей. Получено исполнительных документов по 1 599 делам на общую сумму 64,9 миллионов руб.

В отношении 2 725 граждан в службу судебных приставов были поданы ходатайства о наложении ограничения на выезд за границу. Совокупный долг граждан, которым запрещено выезжать из страны составляет 56 426 805 руб. 01 коп.

С начала года уже 420 гражданам запрещен выезд за пределы страны. Общая сумма долга составила 27 миллионов рублей. Совместно с судебными приставами осуществляются выезды по месту жительства должников с целью ареста и изъятия имущества в счёт погашения задолженности. Таким образом, в августе месяце один из должников расстался со своим автомобилем, у других была арестована бытовая техника.

Неоплата коммунальных платежей может привести к аресту имущества

С августа месяца ООО «Тверская генерация» активно взаимодействует с банками по

вопросу списания денег должников с их зарплатных карт.