Собственники домов по улице Володарского не будут тратить деньги на таблички, в случае переименования улицы

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-23T13:37:11+03:00

Уже в ближайшее время депутаты рассмотрят вопрос переименования улицы и площади. Фото: Пресс-служба администрации Твери.

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В Тверской городской Думе рассмотрят вопросы о переименовании улицы Володарского в улицу Андрея Дементьева и Советской площади в площадь Михаила Тверского. Пакет необходимых документов передан в ТГД 19 октября.

Напомним, что идею о переименовании 10 октября абсолютным большинством голосов поддержала городская комиссия по топонимике. Инициатива присвоения улице в центре Твери имени нашего прославленного земляка, поэта Андрея Дементьева принадлежит ряду статусных общественных организаций. В частности, это «Российский фонд мира», Общественная палата Российской Федерации, Российский книжный союз.

«Хотим отметить, что имя В. Володарского к истории Твери и Тверской области не имеет отношения и неоднозначно трактуется в истории революционного движения. Многочисленный актив Российского фонда мира, отделения которого действуют в 47 регионах России, убедительно просят Вас положительно решить вопрос с переименованием улицы в честь знаменитого российского поэта Андрея Дементьева», – говорится в обращении Фонда мира.

Поскольку на улице расположен ряд жилых домов и зданий, особое внимание уделено вопросу, связанному с документами проживающих на Володарского людей. Специалисты из различных ведомств пришли к общему выводу: неудобств у жильцов, прописанных на данной улице, при смене наименования улицы возникнуть не должно.

Замена паспортов в таких случаях не нужна. При вступлении в силу решения об изменении адреса объекта адресации (изменение названия улицы, площади, проспекта, проезда и т.п.) внесение изменений в ранее выданные документы в обязательном порядке не требуется. Что касается документов горожан, например, на находящуюся в собственности недвижимость, то в Тверском Росреестре пояснили: изменение наименований улицы и площади в центре Твери не повлечёт необходимости замены правоустанавливающих документов. Внесение изменений в государственные реестры происходит в порядке межведомственного информационного взаимодействия между органами местного самоуправления и органами государственной власти.

Единственное, что, действительно, придется поменять в случае принятия решения о переименовании, – это адресные аншлаги. Цена вопроса – в среднем около 700 рублей за табличку на дом. Безусловно, в идеале они должны быть единообразными, выполненными в соответствии с Правилами благоустройства. Если депутаты Думы одобрят инициативу общественных организаций, то будет рассмотрен вопрос централизованного заказа партии адресных табличек. А на Доме поэзии общественность предлагает разместить особый аншлаг из камня – подобный тому, что размещен на площади Терешковой в память о визите Валентины Владимировны в Тверь.

Окончательное решение по поводу названий топонимов в центре Твери примут депутаты Тверской городской Думы, которые уже в ближайшее время рассмотрят вопрос переименования.