Тверская область на выставке «ARMS&Hunting – 2018» в Москве

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-22T15:24:12+03:00

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По данным организаторов, площадь выставки составила 4284 кв. м. Количество посетителей – около 24 000 человек. Количество экспонентов – 247. Российские компании – 189. Иностранные компании – 58 из 15 стран.

Тверской регион на выставке масштабно презентовала Ассоциация «Тверской охотничий клуб» во главе с ее президентом Юрием Евгеньевичем ЗАОСТРОВЦЕВЫМ.

Дизайнерски оформленный стенд Тверской области пользовался огромной популярностью у посетителей выставки. Рослое чучело медведя, украшавшее стенд, притягивало народ как магнитом и стало местной достопримечательностью – дети и взрослые активно фотографировались с нашим Мишаней и чуть не загладили его до дыр! Дизайнерская мебель того же мастера-таксидермиста Анатолия Вязовкина дополнила оформление стенда в брутальном медвежьем стиле.

Дизайнерски оформленный стенд Тверской области

Наш стенд посетило много именитых гостей: руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Иванович БУЛАВИН, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Законодательного собрания Тверской области Андрей Николаевич ЕПИШИН, исполняющий обязанности первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Тверской области Олег Юрьевич АНАНЬЕВ, делегация Тульского оружейного завода во главе с его генеральным директором Ильей Николаевичем КУРИЛОВЫМ, представители Московской мэрии и многие другие.

Именитые гости на выставке «ARMS&Hunting – 2018» в Москве

Порадовало, что журнал «Тверь охотничья» стал более узнаваемым и востребованным не только в Тверской области, но и по всей России. В этом году охотники уже целенаправленно приходили за ним на стенд, докупая для коллекции недостающие номера или годовые подборки, и оформляли подписку на 2019 год. Издание получило множество положительных отзывов и от гостей выставки, и от коллег по охотничьим СМИ, и от многих компаний-экспонентов. Мы очень признательны за высокую оценку труда редакции журнала и будем и далее стараться для вас, дорогие друзья!

Юные посетители выставки «ARMS&Hunting – 2018» в Москве

Мишаня стал местной достопримечательностью

Третья книжка серии «Библиотечка журнала», «Ружейная охота с гончими» Н.П. Кишенского, изданная специально к выставке, тоже вызвала большой интерес. Иллюстрации замечательных художников Вадима Горбатова и Александра Дегтева достойно украсили этот энциклопедический труд признанного эксперта Московского общества охотников. Гости горячо благодарили и за переиздание книг А.А. Ширинского-Шихматова «По медвежьим следам» и Н.А. Зворыкина «Бригадная охота с флажками», заслуженно считая авторов классиками охоты, на произведениях которых следует учиться.

Посетители выставки «ARMS&Hunting – 2018» в Москве

Желающие узнать подробности об охоте в Тверском регионе в целом и в охотничьем хозяйстве «Хубертус» в частности временами образовывали на стенде небольшую очередь. Живой интерес вызывали также исторические достопримечательности Тверской области и возможность организации туристического досуга для самих охотников и членов их семей.

Площадь выставки превысила 4000 кв.м.

Более подробный репортаж о выставке вы сможете прочитать в следующем номере журнала «Тверь охотничья».

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