2018-10-19T12:16:09+03:00
Общество

Почётный гражданин Твери Валентина Белякова: Мне почти 90 – жизнь прекрасна!

У молодой душой активистки побывала в гостях депутат Тверской городской Думы Татьяна Жомова
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Депутат Тверской городской Думы Татьяна Жомова посетила активную общественницу Валентину Белякову, которая работает над повышением уровня жизни инвалидов-колясочниковДепутат Тверской городской Думы Татьяна Жомова посетила активную общественницу Валентину Белякову, которая работает над повышением уровня жизни инвалидов-колясочников
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Депутат Тверской городской Думы Татьяна Жомовав гостях у Валентины Васильевны Беляковой, Почетного гражданина города Твери. Это звание было присвоено ей за

личное мужество, бескорыстную помощь инвалидам и большую общественную деятельность на благо жителей города, Валентина Белякова - человек в Твери известный. Несмотря на

сложную судьбу (в 17 лет девушка лишилась обеих ног), она не только смогла вернуться к полноценной жизни, но и на протяжении десятилетий личным примером вдохновляла тех, кто оказался в подобной ситуации.

Работая бухгалтером, Валентина Васильевна вела большую общественную работу, возглавляла комсомольскую организацию, а, выйдя на пенсию, стала заниматься проблемами социальной реабилитации инвалидов-колясочников, объединяя их вокруг себя и давая реальный шанс жить обычной жизнью.

Валентина Белякова под ударами судьбы не никогда не теряла присутствия духа и может многим послужить примером

Валентина Белякова под ударами судьбы не никогда не теряла присутствия духа и может многим послужить примером

Так сложились обстоятельства, что пять лет назад Валентине Васильевне пришлось переехать из родного Пролетарского района в посёлок Химинститута, и она, неожиданно для себя, оказалась вне общественной жизни города.

- Я не могу без общения, это в моем характере, я всегда жила среди людей и, несмотря на мой почтенный возраст, хочу и дальше быть в центре событий, но на новом месте жительства это оказалось проблематично, - рассказывает Валентина Белякова. – Обычному

человеку эту радость сложно понять, а для нас, людей с ограниченными возможностями, это очень важно. Простой телефонный звонок может надолго зарядить энергией.

Татьяна Жомова, представляющая в городской Думе интересы жителей посёлка Химинститута, пообещала познакомить Валентину Васильевну с местными общественными организациями – Советом ветеранов Московского района, ТОС Химинститута.

- У вас в поселке очень активные люди, и, я уверена, что получится наладить контакт. Кроме того, я посоветуюсь с моей коллегой, депутатом Светланой Козловой, которая занимается проблемами инвалидов-колясочников, как сделать вашу жизнь более мобильной. Грядущий юбилей вы должны встретить в хорошей компании и отличном настроении!

Впереди целая череда праздников и дат – День освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков, день инвалида, Новый год, и Валентина Белякова мечтает побывать на торжественных мероприятиях, чтобы вновь окунуться в привычную для нее людскую суету.

Депутат Тверской городской Думы Татьяна Жомова

Депутат Тверской городской Думы Татьяна Жомова

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