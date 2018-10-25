Учащийся одной из школ Тверской области рассказал о готовности повторить события в Керчи
После керчинской трагедии, ученик одной из конаковских школ опубликовал пост, в котором оправдал позицию стрелка. Эта информация не прошла незамеченной. В один из дней парня прямо с урока забрали оперативники.
- Знаете, не хочется комментировать эту информацию. Сейчас с ребенком занимаются следователи, давайте дождемся, что они скажут. А вообще мальчик нормальный, и семья у него благополучная, - рассказала "Комсомолке" заместитель начальника управления образования администрации Конаковского района Светлана Клюшанова.
Что хотел выразить подросток своим постом теперь должны установить следователи. В любом случае школьник наверняка уже пожалел о содеянном.
Напомним, что в среду, 17 октября, в керчинском политехническом колледже произошла трагедия. Студент учебного заведения открыл стрельбу по учащимся, а также привел в действие взрывное устройство. В результате его действий погиб 21 человек, среди которых оказался и стрелявший. Сразу после трагических событий было предложено на федеральном уровне принять ряд инициатив, которые должны помочь избежать в будущем подобных событий.
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