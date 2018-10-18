Лицевой счёт за коммуналку в Твери недействителен? Жди повестку в суд!

СЕГОДНЯ 16:44 2018-10-18T16:44:17+03:00

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Как становятся должниками, которым носят судебные повестки? Для этого совсем не нужно идти в микрокредитную контору и брать пять тысяч до зарплаты под огромный процент. Достаточно просрочить коммуналку всего на три месяца, и сумма тут не важна. Причём искреннее желание заплатить и даже наличие денег не играют никакой роли.

Чтобы показать это на примере, расскажем историю нашей читательницы Татьяны, которая обнаружила в своём почтовом ящике приглашение на почту для получения заказного письма. А на почте ахнула: письмо оказалось судебным.

- Этим летом я, как обычно, попыталась оплатить квитанцию за коммуналку через банковский онлайн-сервис, - рассказала «КП»-Тверь» Татьяна. - Но оплата по лицевому счёту не прошла. Попробовала ещё раз. На экране надпись: «Лицевой счёт не найден». Решила в этом месяце не оплачивать, потому что ходили слухи о новых платёжках, и я решила, что в системе какой-то сбой. Ещё деньги неизвестно куда уйдут, не вернёшь потом.

Действительно, в Тверской области в этом году стартовал проект единого платежного документа (ЕПД), который, по идее, должен облегчить жизнь и дать возможность оплаты всех начислений за коммуналку единым платежом, ведь некоторые граждане получают по шесть платёжек, что неудобно.

- Оплата ЕПД возможна как по лицевым счетам каждого из поставщиков услуг, которые указаны в разделе «Расшифровка счета для внесения платы по видам оказанных услуг», так и одним платежом по единому лицевому счету, указанному в шапке квитанции, - сообщает Газпроммежрегионгаз Тверь на своём сайте.

Но у нашей читательницы был проверенный старый лицевой счёт, вот он-то и не сработал. И в следующем месяце тоже. И на третий. А потом управляющая компания - ГУК Московского района - подала в суд на неплательщицу.

- Да я бы и рада заплатить, только как?! - возмутилась наша героиня. В итоге после обзвона нескольких номеров, переадресации от одного несведущего оператора к другому Татьяна вышла на того, кто помог оплатить квитанцию. Девушка-оператор, что называется, в реальном времени инструктировала, в какие пункты меню заходить и какие кнопки нажимать. Теперь долг оплачен, но механизм взыскания запущен.

- Вам нужно с оплаченными квитанциями с приколотыми чеками обратиться в службу судебных приставов или к нам в экономический отдел на проспекте Победы, 45/28, - пояснили в ГУК Московского района.

А между тем на почте таких извещений лежат целые пачки. И большинство писем адресовано нормальным людям, которые готовы платить, но не готовы разбираться с неработающими лицевыми счетами и обзванивать «горячие линии».

Причём размер долга не важен. Управляющие компании имеют право подать в суд уже после трёх месяцев просрочки платежей. И подают, не стесняясь, и даже не пытаясь уведомить о копящемся долге.

Вот такое извещение пришло нашей читательнице. Ещё обязали доставку оплатить.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

В областном центре посчитали должников

«Общий долг населения с начала года составил 387 миллионов рублей, а с учётом пени - 477 миллионов», - сообщает Тверская Генерация.

В должниках числятся 14 857 человек.

При этом количество должников, у которых долг превышает 30 тысяч рублей, составляет 4 319 человек, то есть почти треть от общей массы задолжавших.

Если сравнивать с прошлым годом, мы увидим тенденцию к увеличению общей задолженности.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг увеличился на 114 миллионов рублей.

На 1 сентября 2017 года общий долг по 13 315 должникам составлял 273 миллиона, с пени - 330 миллионов.

С начала года подано 2 959 заявлений о вынесении судебных приказов и исковых заявлений в отношении должников – физических лиц на общую сумму 127,8 миллиона рублей. Получено исполнительных документов по 1 599 делам на общую сумму 64,9 миллиона рублей.

В отношении 2 725 граждан в службу судебных приставов были поданы ходатайства о наложении ограничения на выезд за границу. Общий долг граждан, которым запрещено выезжать из страны, составляет 56 млн 426 тыс. 805 руб. 01 коп.