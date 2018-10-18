2018-10-18T20:45:46+03:00
Общество

Школы Твери от налётчиков охраняют бабушки-вахтёрши

«Комсомолка» выяснила, почему учебные учреждения не нанимают лицензированных охранников
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Турникет - главное препятствие на пути проникновения в школуТурникет - главное препятствие на пути проникновения в школуФото: Елена ВАХРУШЕВА
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После страшной трагедии в Керчи, где в политехническом колледже студент взорвал бомбу и расстрелял однокурсников, особенно чётко обозначился вопрос безопасности учебных учреждений. Как так получается, что человек с ружьём и полной сумкой патронов и взрывчатки может беспрепятственно проникнуть в задние? Недосмотр, система? А в итоге погиб 21 человек, десятки раненых...

«КП»-Тверь»" посмотрела, как обстоят дела в Твери.

- В большинстве случаев пропускной режим ограничивается турникетом, вахтёршей и тревожной кнопкой, - рассказала на условиях анонимности директор одной из городских школ. - Причины по большей части экономические. Ставка вахтёра в школе есть по умолчанию, а вот охраны в штате не числится. Чтобы нанять охрану, например ЧОП, нужно где-то найти деньги, не заложенные в школьный бюджет, то есть придётся собирать с родителей. А делать это мы не имеем права: закон не позволяет. Только в 18 школах города есть охрана от ЧОПов, там родительские комитеты сумели прийти к общему согласию. Но гораздо чаще бывает так, что кто-то из родителей не хочет скидываться на охрану, за ним возмущаются другие, которые не хотят платить за отказавшихся. И дело стопорится.

А дорого ли нанять охрану в школу? Мы обзвонили с этим вопросом несколько тверских ЧОПов. Самым бюджетным оказался вариант с охраной по тарифу 100 рублей в час. За эти деньги на входе будет сидеть мужчина, не пенсионер, при себе у него будут резиновая дубинка и наручники. Газовый баллончик в комплектацию не входит. Впрочем, сотрудники школ всегда высказывались скептически относительно такой охраны. Ведь для многих ЧОПов нормальной практикой является переброска сотрудников с объекта на объект. Если каждую неделю будет новый охранник, как он успеет запомнить основных посетителей школы? А вахтёрша - она своя, многоопытная, всех в лицо знает и чужих не пустит.

Похожим образом дела обстоят не только в школах. Большинство учебных учреждений охраняют штатные вахтёры. Даже если это мужчины и даже если они не пенсионного возраста, смогут ли они дать адекватный отпор налётчику с ружьём? Ответ очевидный...

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