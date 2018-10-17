2018-10-17T17:24:47+03:00
Общество

Когда муниципальный транспорт Твери оказался на краю пропасти, депутаты гордумы решили его спасать

У предприятия кончились деньги на зарплаты
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Не останется ли муниципальный транспорт только в музеях?Не останется ли муниципальный транспорт только в музеях?Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В минувший понедельник, 15 октября, депутаты Тверской городской Думы собрались, чтобы перекроить городской бюджет и принять новый Устав Твери. Устав после споров и перехода на личности в итоге завернули.

- У депутатов возникло более десятка вопросов к проекту документа, - пояснил председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. - Вопросы касались главным образом функций тверской администрации. В ближайшее время будет создана рабочая группа по созданию новой редакции Устава. Новый проект будет рассмотрен на комитете по местному самоуправлению и вновь вынесен на голосование. Работать будем очень быстро.

Но это было потом, а вначале говорили про долги наши. Чтобы понимать, сколько не хватает в городской копилке, с финансовой справкой вступила начальник департамента финансов администрации Твери Ольга Слобода.

- Общий объём доходов в 2018 году составляет 9 миллиардов 241 миллион 696 тысяч 500 рублей, - сообщила Слобода. - Расходная часть - 9 миллиардов 498 миллионов 262 тысячи 800 рублей. Дефицит бюджета города Твери составляет 256 миллионов 566 тысяч 300 рублей. На 2019 год прогнозируется дефицит в объёме 186 миллионов 572 тысячи 200 рублей. В 2020 году дефицит составит 196 миллионов 641 тысячу 200 рублей.

Главной причиной переделки бюджета стала необходимость субсидировать муниципальный транспорт. Горожанам ясно, что он оказался на краю пропасти и его надо спасать. Депутаты же начали вникать только сейчас.

Когда-то электротранспорт развивался Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Когда-то электротранспорт развивалсяФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

На выплату заработной платы работникам муниципального унитарного предприятия ПАТП-1 и других нужд предприятия уже сейчас нужно выделить 22,4 миллиона рублей.

Откуда взять деньги? Депутатам сообщили, что по итогам конкурсных процедур удалось сэкономить 8 миллионов 500 тысяч рублей. Кроме того в сфере образования чиновники ухитрились сэкономить бюджетные деньги, обязав учебные учреждения оплачивать вывоз мусора, услуги охраны, аварийные работы и т.д. за счёт получаемых платных услуг. Так удалось сэкономить 4,5 миллиона. Ну а ещё 9,7 миллиона рублей пока не включены в план-график закупок городского бюджета. Говоря проще, чиновники ещё не придумали, куда потратить эти деньги, поэтому их можно использовать более-менее свободно.

Дискуссия началась вокруг субсидирования ПАТП-1. Конечно, все понимали, что это жизненно важная сфера, как отопление или электроснабжение, поэтому деньги выделить всё равно придётся. Но депутаты не упустили случая припомнить почти четверть миллиарда рублей, пущенных в своё время на покупку трамваев «Сити Стар», которые теперь не могут ездить по разбитым путям и больше года простаивают в депо. А на ремонт путей нужно более миллиарда, который вряд ли теперь отыщется. Если бы это сразу продумали, глядишь, и не пришлось бы сейчас закачивать деньги в ПАТП-1. Словом, сплошная неэффективность.

К сожалению, депутаты никак не акцентировали внимание на том, что наш муниципальный перевозчик ещё недавно делал ставку на автобусы. А теперь Артур Сычёв, руководитель ПАТП-1, да к тому же депутат Думы, раз за разом повторяет мантру про выросшие накладные расходы.

- В текущем году из-за роста цен было дополнительно потрачено 32 миллиона на топливо, - пояснил он. - Ещё десять миллионов потребовали мероприятия по транспортной безопасности. Эти траты почти невозможно спрогнозировать, отсюда необходимость субсидирования.

Безопасность - это износ автобусов в прах, что привело в итоге к резкому снижению качества муниципальных перевозок. Точнее, речь идёт уже не о качестве, а о самом существовании перевозчика.

В итоге, поворчав, народные избранники подавляющим большинством одобрили поправки в бюджет. Ну а если что, в конце концов, им не впервой банкротить муниципального перевозчика. Помните? ТТУ, ГЭТ... Ещё немного, и ПАТП-1 встанет в этот ряд.

Пассажиры платят исправно, а денег всё равно не хватает Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Пассажиры платят исправно, а денег всё равно не хватаетФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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