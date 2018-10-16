«Депутатский миллион»: Алексей Арсеньев направил средства в школу, детские сады и строительство игровой площадки

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-16T14:52:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Тверской городской Думы Алексей Арсеньев направил вверенные ему средства на поддержку учреждений образования.

Свой депутатский миллион он разделил на шесть частей.

200 тысяч рублей было выделено для замены старых окон в школе №42.

Также на замену окон в детских садах №129 и №33 по 150 и 200 тысяч соответственно.

200 тысяч пошло на закупку аппаратуры и мебели для молодёжно-подросткового центра.

100 тысяч на приобретение кухонного оборудования, покупку и замена линолеума в детском саду № 91.

150 тысяч на спортивную площадку возле дома №90 по проспекту Чайковского.

- В школе и детских садах все работы уже выполнены, - сообщил "Комсомолке" Алексей Арсеньев. Что касается детской площадки на Чайковского, там уже определён подрядчик, который приступит к работе в течении недели. Эта площадка - проект многоэтапный. Так в следующем году планирую выделить ещё 500 тысяч рублей для приобретения и монтажа искусственного покрытия на ней. Также в будущем году запланирован монтаж детской площадки во дворе одного из домов по улице Коробкова.

Алексей Арсеньев помог детским учреждениям

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.