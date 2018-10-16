100 лет комсомолу на Тверской земле: Может, возродить, чтоб порядка в головах стало больше…

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-16T12:24:41+03:00

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В нашей постоянной рубрике в преддверии 100-летия комсомольской организации, а вековой юбилей ВЛКСМ отметит 29 октября, мы в течение полугода рассказывали о тех, чья судьба была связана с комсомолом, о людях, которым есть за что его похвалить. И поругать.

До столетнего юбилея – лишь пара недель. Как поясняют в тверском оргокомитете «Комсомол-100», праздновать будут в тверском театре драмы. Все на высшем уровне будет: руководство области обещало прибыть с поздравлениями ...

- В особой рекламе мероприятия не нуждаемся. Свободных мест, в зале уже сейчас нет. Будем награждать, дела комсомольские вспоминать, говорить о перспективах, - в разговоре с членами оргомитета, а это те, кто «рулил» калининским комсомолом в позднесоветское время, и сейчас отчетливо слышны "комсомольские" нотки – говорим по делу, ответственность берем на себя, все сами решить можем: хоть памятник комсомольцам «пробить», хоть праздник в Драме организовать.

Более полугода мы на тверских страницах «КП» рассказывали вам, дорогие читатели, об истории областного отделения ВЛКСМ: были и интервью с теми, кто состоял в этой молодежной организации, воспоминания, рассказы о стройках и проектах, гремевших на всю страну.

- Многие из тех, кто прошел школу комсомола, стали классными специалистами своего дела, видными государственными деятелями, выдающимися учеными, гражданами, патриотами. Это, по сути, главный итог нашей комсомольской юности. Но будем откровенны, и тогда в молодежной среде существовало множество проблем. Излишняя политизированность, догматизм мешали делу формирования личностей, а чрезмерная заорганизованность и попытки стричь всех под одну гребенку, сковывали инициативу. Приходилось бороться и с любителями рапортовать с нарочитой парадностью о достижениях. Но и сегодня остались дела комсомола в становлении крупнейшего государства, остался его молодой дух,- делится воспоминаниями Владимир Суслов, с 1967 по 1973 год он - главный калининский комсомолец, первый секретарь Калининского обкома ВЛКСМ, потом была головокружительная управленческая карьера, руководство Калининской областью. Он и сейчас у руля – один из сопредседателей оргкомитета празднования столетия комсомола.

2 октября 1991 года комсомол на своем 22-м съезде самораспустился. Созданный на его руинах Российский союз молодежи (региональное отделение которого с офисом на Комсомольском проспекте есть и в Твери), не смог объединить молодежь. Нужны ли сейчас подобные организации молодым? Вопрос обсуждаемый. Возможно, сейчас всех объединяют сообщества в соцсетях, и давить на молодых не стоит. Но, глядя на то, как «старые» комсомольцы дружно - стоит бросить клич их руководству (которое уже давно и не руководство им вовсе) – выходят то в парке прибрать, то на маевку заорганизовываются, подумалось: а может и хорошо бы возродить или создать нечто подобное. Порядка в головах было бы больше…