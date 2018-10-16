«Депутатский миллион»: Илья Холодов направил средства на поддержку спорта и благоустройство городской среды

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-16T12:24:41+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников помимо их основной законотворческой деятельности есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Тверской городской Думы Илья Холодов направил вверенные ему средства на поддержку спорта и благоустройство городской среды.

- Работая по предложениям жителей Твери, в 2018 году мы вместе с коллегами - депутатами Олегом Балаяном, Светланой Козловой и Сергеем Денисовым - направили основные средства на благоустройство территории между корпусами школы № 31 в Затверечье, - рассказал «Комсомолке» Илья Холодов. - Так, в рамках проекта «Новая школа» проводится ремонт корпуса, что позволит работать школе только в первую смену. Также отремонтирован тротуар, будут заменены опоры освещения, появится современная игровая и спортивная площадки, уже проведена обрезка деревьев, идёт озеленение территории.

В рамках благоустройства городской среды будет проведён ремонт пешеходной дорожки на территории от дома № 45 по улице Котовского до дома № 40/2 по улице Маяковского.

Однако на этом деятельность Ильи Холодова не заканчивается.

Часть своих средств депутат направил в спортивную школу «Лидер», где этой осенью был открыт обновлённый шахматно-шашечный центр «Блиц». Планируется до конца года также помочь Дому спорта «Пролетарка».

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории ... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.