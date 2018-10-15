Коррекция бюджета и спорный устав: депутаты ТГД провели очередное, 29-е заседание

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-15T17:52:22+03:00

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В понедельник, 15 октября, депутаты Тверской городской Думы собрались на внеочередное заседание, где рассмотрели вопросы внесения изменений в городской бюджет и принятия нового устава города Твери.

По традиции начали с рассмотрения поправок в бюджет.

- Общий объём доходов в 2018 году составляет 9 миллиардов 241 миллион 696 тысяч 500 рублей, - сообщила собравшимся начальник департамента финансов администрации города Твери Ольга Слобода. - Расходная часть - 9 миллиардов 498 миллионов 262 тысячи 800 рублей. Дефицит бюджета города Твери составляет 256 миллионов 566 тысяч 300 рублей. На 2019 год прогнозируется дефицит в объёме 186 миллионов 572 тысячи 200 рублей. В 2020 году дефицит составит 196 миллионов 641 тысячу 200 рублей.

Согласно проекту, предлагается внести изменения в расходную часть бюджета в связи с изменением объёма межбюджетных трансферов и увеличением бюджетных ассигнований на мероприятия муниципальных программ.

Так, на выплату заработной платы работникам МУП ПАТП и обязательных платежей предлагается выделить 22,4 миллиона рублей.

На ремонт кровли в здании, предназначенном для временного размещения пострадавшего населения - 363 тысячи рублей.

Ещё 8 тысяч нужно выделить на проведение процедуры оценки арендной платы за пользование арендатором муниципального помещения по адресу: улица Лидии Базановой, дом 7.

Откуда взять эти деньги?

По итогам конкурсных процедур удалось сэкономить 8,5 миллиона. Благодаря изысканию в отрасли образования внебюджетных средств на вывоз мусора, услуги охраны, аварийные работы и т.д. удалось сэкономить ещё 4,5 миллиона. А ещё 9,7 миллиона рублей пока не включены в план-график закупок из городского бюджета, и поэтому могут быть свободно использованы по указанным расходным статьям.

Отвечая на вопросы депутатов по финансированию ПАТП, депутат Артур Сычёв, который также занимает пост руководителя предприятия, пояснил:

- Хочу отметить, что в текущем году из-за роста цен было дополнительно потрачено 32 миллиона на топливо. Ещё десять миллионов потребовали мероприятия по транспортной безопасности. Эти траты почти невозможно спрогнозировать, отсюда необходимость субсидирования.

Несмотря на достаточно горячую дискуссию, предварившую голосование, подавляющее большинство депутатов высказалось за изменения в бюджете города.

Следующим пунктом повестки стал устав города. Дело в том, что этот документ, регламентирующий жизнедеятельность города, должен соответствовать федеральному законодательству, в котором недавно произошли изменения. Чтобы не входить в противоречия с главными законами страны, в Твери переписали устав. Но не все депутаты согласились с данным документом. Разногласия касались главным образом процедурных вопросов принятия устава. Почти час парламентарии дискутировали, порой уходя от основной темы, так что не раз пришлось напоминать им о регламенте. По существующим правилам новый устав может быть принят только двумя третями голосов (простого большинства недостаточно). К единому мнению не удалось прийти даже после перерыва. Этот непростой вопрос депутаты решили перенести на следующее заседание.

- У депутатов возникло более десятка вопросов к проекту документа, - рассказал журналистам после заседания председатель ТГД Евгений Пичуев. - Вопросы касались главным образом функций тверской администрации. В ближайшее время будет создана рабочая группа по созданию новой редакции устава. Новый проект будет рассмотрен на комитете по местному самоуправлению и вновь вынесен на голосование. Работать будем очень быстро.