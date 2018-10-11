2018-10-11T19:14:13+03:00
Общество

В Твери переименование улицы Володарского не повлечет сложностей с оформлением документов для прописанных на ней жителей

Тверичане могут быть спокойны
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
У жителей улицы Володарского проблем с документами не будет.У жителей улицы Володарского проблем с документами не будет.
Изменить размер текста:

В Твери в городскую Думу будет передан для рассмотрения вопрос переименования улицы Володарского и присвоения ей имени выдающегося поэта Андрея Дементьева, а также изменения наименования «Советской площади» на «площадь Михаила Тверского». Такое решение приняла комиссия по топонимике 10 октября. Учитывая, что на Володарского находится ряд жилых домов, особое внимание уделено вопросу, связанному с документами жителей, прописанных на улице. В соответствии с информацией различных ведомств переименование не повлечет серьезных сложностей для горожан.

Так, переименование улицы никак не повлияет на оказание муниципальных услуг. Всего их 52, в том числе, постановка на учет многодетных граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков; признание граждан малоимущими; оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан; согласование переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных и жилых домах и т.д. Полный перечень услуг размещен на сайте администрации города (www.tver.ru). В случае, если данные жителя уже есть в базе, изменения в них будут внесены автоматически. При первичном обращении необходимости в предъявлении соответствующей отметки в паспорте об изменении места регистрации также нет.

Что касается замены паспортов, то она не нужна. Документы граждан в связи с переименованием недействительными не станут. При вступлении в силу решения об изменении адреса объекта адресации (изменение названия улицы, площади, проспекта, проезда и т.п.) внесение изменений в ранее выданные документы в обязательном порядке не требуется.

При оказании государственных услуг по линии миграции на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, например: замена паспорта по достижению 20, 45-летнего возраста, утрата паспорта и т.д. соответствующая запись будет вноситься в содержащиеся сведения.

По желанию гражданин может обратиться в отделение по вопросам миграции Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери для внесения изменений в учеты Управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области.

Как пояснили в Избирательной комиссии Тверской области, при проведении очередных выборов на территории города Твери соответствующие корректировки будут внесены в списки избирателей и изменение наименования улиц не повлияет на реализацию активных избирательных прав граждан на данной территории.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Следователи СК возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты трем работникам в Тверской области
В Тверской области отметят 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской
В колонию отправится серийный похититель велосипедов в Твери
В Тверской области открыта лыжероллерная трасса
Тверской спортсмен взял "золото" на кубке президента республики Татарстан по самбо
Жителя Тверской области заставили убрать забор от реки
Традиционный фестиваль «Покровские гулянья» пройдет в Тверской области
Перед пожаром в доме Тверской области хозяева топили баню
С маленькими пациентами больницы Твери провели тематическое занятие "Жили-были сказки"
32-летний житель Тверской области отправится в колонию за сбыт запрещенного вещества
На перекрестке в Твери столкнулись две отечественные легковушки
В Тверской области подняли затонувший теплоход «Кинель»
71-летнюю женщину сбила легковушка в Тверской области