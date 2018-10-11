В Твери переименование улицы Володарского не повлечет сложностей с оформлением документов для прописанных на ней жителей

СЕГОДНЯ 19:13 2018-10-11T19:14:13+03:00

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В Твери в городскую Думу будет передан для рассмотрения вопрос переименования улицы Володарского и присвоения ей имени выдающегося поэта Андрея Дементьева, а также изменения наименования «Советской площади» на «площадь Михаила Тверского». Такое решение приняла комиссия по топонимике 10 октября. Учитывая, что на Володарского находится ряд жилых домов, особое внимание уделено вопросу, связанному с документами жителей, прописанных на улице. В соответствии с информацией различных ведомств переименование не повлечет серьезных сложностей для горожан.

Так, переименование улицы никак не повлияет на оказание муниципальных услуг. Всего их 52, в том числе, постановка на учет многодетных граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков; признание граждан малоимущими; оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан; согласование переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных и жилых домах и т.д. Полный перечень услуг размещен на сайте администрации города (www.tver.ru). В случае, если данные жителя уже есть в базе, изменения в них будут внесены автоматически. При первичном обращении необходимости в предъявлении соответствующей отметки в паспорте об изменении места регистрации также нет.

Что касается замены паспортов, то она не нужна. Документы граждан в связи с переименованием недействительными не станут. При вступлении в силу решения об изменении адреса объекта адресации (изменение названия улицы, площади, проспекта, проезда и т.п.) внесение изменений в ранее выданные документы в обязательном порядке не требуется.

При оказании государственных услуг по линии миграции на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, например: замена паспорта по достижению 20, 45-летнего возраста, утрата паспорта и т.д. соответствующая запись будет вноситься в содержащиеся сведения.

По желанию гражданин может обратиться в отделение по вопросам миграции Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери для внесения изменений в учеты Управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области.

Как пояснили в Избирательной комиссии Тверской области, при проведении очередных выборов на территории города Твери соответствующие корректировки будут внесены в списки избирателей и изменение наименования улиц не повлияет на реализацию активных избирательных прав граждан на данной территории.