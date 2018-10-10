285 лет назад из Твери вышел последний бот Великой Северной экспедиции

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-10T17:27:08+03:00

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Для большинства жителей России город Тверь - не больше чем название на карте. Более осведомленные граждане в курсе, что на нашей земле родились, например, Сергей Лемешев, Михаил Круг или Афанасий Никитин. Всех трёх увековечили в бронзе и выделили несколько квадратных метров на городских улицах. Самая незавидная судьба постигла бюст Лемешева, который стыдливо прячется в углу одного из домов на улице Трехсвятской. Но есть и такая веха в истории столицы Верхневолжья, которая, оказав огромное влияние на судьбу России, чуть не затерялась на атласе дальнейших событий. 10 октября (по новому стилю) 1733 года из Твери, со стрелки слияния Волги и Тверцы в путь отправился последний бот Великой северной экспедиции, которой руководил известный мореплаватель Витус Беринг.

10 октября в Славянском зале библиотеки имени Горького собрались люди, которые хотят донести до масс важность этого события.

До недавнего времени практически не было сведений, указывающих на то, что участники экспедиции отправлялись из Твери. Немалой виной тому пожар 1763 года, который практически полностью уничтожил городские архивы. Однако скрупулезная работа ученых все-таки дала результаты. Основную массу документов, подтверждающих факт отправки экспедиции из Твери, удалось обнаружить в военно-морском архиве России.

История Второй Камчатской экспедиции началась 17 апреля 1732 года. В тот день императрица Анна Иоанновна отправила в сенат указ, в котором сообщала о том, что Беринг и его многочисленные подопечные вновь отправляются покорять северные рубежи государства. Сборным пунктом знаковой экспедиции была выбрана Тверь, которая очень удачно расположилась на Волге.

Таким современники запомнили капитана-командора Витуса Беренга Фото: Картина из коллекции Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга

А затем, на протяжении 10 лет исследователи тщательно изучали земли и морские пути, раскинувшиеся от Архангельска до Японии. Чтобы представить масштаб экспедиции, достаточно знать, что в 1734 году на неё было потрачено 400 тысяч золотых монет, тогда как бюджет всего государства равнялся 8 миллионам рублей. Экспедиция была очень сложной, и многие десятки людей отдали свои жизни и здоровье, чтобы Россия приросла новыми территориями. По итогам экспедиции в 1745 году Российская академия наук выпустила первый официальный атлас государства. В официальном фолианте были обозначены новые границы Российской империи, что наверняка стало неприятном сюрпризом для правителей других морских держав.

С февраля 1733 года из Санкт-Петербурга начали приходить сотни подвод, груженных судовыми материалами и походной утварью. В конце марта в Твери уже собрались 573 члена основного состава Великой северной экспедиции, а также их жены и дети. Всего в город на Волге прибыли более 1000 человек. Такой прирост населения наверняка был для местных жителей большим сюрпризом, ведь на тот момент в городе проживало порядка 10 тысяч человек только мужского пола. Женщин тогда не считали. Что касается состава прибывших, то среди них были выдающиеся исследователи и моряки: Алексей Чириков, Петр Лассениус, Свен Ваксель, Семен Челюскин, Василий Прончищев и другие. А 7 мая в Тверь приехал Витус Беринг, который более месяца руководил оснащением и отправкой по Волге в Нижний Новгород и Казань экспедиционных судов. В августе в древний город прибыли члены академического отряда, среди которых также было достаточно выдающихся личностей.

- Связи нашей земли с Дальним Востоком и акваторией Тихого и Северного Ледовитого океанов огромны. Многие названия на дальних рубежах нашей родины имеют тверские корни, - рассказывает доктор культурологии, краевед, председатель научного совета Ассоциации тверских землячеств Вячеслав Воробьев.

Кстати, когда 20 лет назад ученый участвовал в первых проводах тверской яхты «Апостол Андрей» в путешествие по Северному морскому пути, среди провожающих был и командующий Камчатской флотилией вице-адмирал Валерий Дорогин, у которого в кабинете вместо портрета Бориса Ельцина, тогда президента России, находилось изображение адмирала Петра Рикорда, уроженца Торопца.

Вот такие невидимые связи есть у Тверской области с Дальним Востоком. В то же время в нашем городе нет ни одного названия, ни одного памятника, которые бы напоминали о том, что именно из Твери на покорение дальних рубежей нашей родины отправлялись лучшие моряки и ученые своего времени.

СПРАВКА "КП"

Об открытиях, которые сделали отважные команды моряков и исследователей по итогам второй экспедиции, написано множество трудов, поэтому упомянем лишь о нескольких из них.

Например, 6 октября 1740 года судно "Святой Павел" под командованием Чирикова, а так же судно "Святой Пётр", под командованием Беринга, смогли зайти в Авачинскую бухту, где и остались на зимовку. Это были первые корабли, которые воспользовались этой гаванью. Здесь же было заложено поселение, с которого начала свою историю столица Камчатки - город Петропавловск-Камчатский.

А в сентябре 1741 года часть экипажа "Святого Петра" впервые познакомилась на одном из Шумагинских островов (были названы так в честь первого умершего члена команды по фамилии Шумагина, а сейчас входит в состав Аляски) с алеутами. Местные жители сами проявили к исследователям интерес и пригласили на берег.