Илья Ковальчук отдал 400-ю голевую передачу в НХЛ

СЕГОДНЯ 17:41 2018-10-08T17:59:10+03:00

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В минувшие выходные начался регулярный чемпионат НХЛ сезона 2018/2019. В борьбу за Кубок Стэнли ввязалась 31 команда, в составе одной из которых играет уроженец Калинина (Твери) Илья Ковальчук. Минувшим летом именитый хоккеист не только завоевал долгожданное золото Олимпийских игр, но и заключил трехлетний контракт с клубом «Лос-Анджелес Кингз». После пятилетнего перерыва Ковальчук решил вернуться за океан, чтобы попробовать завоевать Кубок Стэнли.

Наступивший год, несомненно, стал для Ильи Ковальчука одним из лучших, если не самым лучшим в карьере. Дело в том, что наш всемирно известный земляк пусть и с пятой попытки, но все-таки сумел завоевать золото Олимпийских игр. На протяжении 16 лет хоккеист шел к своей цели, и он её достиг. Эта награда представляет для Ильи особую ценность. Еще совсем юного Ковальчука отец убедил в том, что золото Олимпийских игр - это высшая награда, которую может завоевать спортсмен.

По хоккейной традиции, обладатель кубка или медали обязательно привозит награду на свою историческую родину, чтобы показать землякам. Так, в 2015 году Ковальчук стал со СКА победителем первенства КХЛ, а после привез в Тверь «Кубок Гагарина». Приезд чемпиона вызвал неподдельный интерес у сотен жителей Верхневолжья. Взрослые и дети с искренним восторгом фотографировались с кубком, а особо удачливым удалось сделать на память и фото с прославленным хоккеистом.

В 2017 году СКА вновь стал победителем первенства КХЛ. После очередного чемпионства клуба из Санкт-Петербурга поклонники хоккея из Тверской области вновь стали ждать приезда Ковальчука. Время шло, но Илья в городе так и не появился. Тогда за комментарием мы обратились к пресс-службе СКА, сотрудники которой заверили, что они никаких препон своим игрокам не ставят. Мол, если хоккеист изъявляет желание показать кубок своим землякам, они никак не препятствуют. Через некоторое время главный приз первенства КХЛ в город всё-таки привезли, однако его появление в Твери было больше похоже на очередную серию про агента 007. Вечером кубок ненадолго выставили во Дворце спорта «Юбилейный», где его продержали чуть больше часа, а затем отправили дальше.

Неприятный инцидент скоро позабылся, а сборная России вместе с Ковальчуком отправилась на Олимпийские игры. Наша команда не без проблем пробилась в финал, где сумела одолеть сборную Германии. После знакового события жители Твери были вправе рассчитывать на приезд Ильи, но опять что-то пошло не по плану. Болельщики рассчитывали, что «Капитан Крюк» привезет медаль на хоккейный турнир своего имени, но этого так и не произошло.

Кстати, о возобновленной карьере НХЛ. Утром 8 октября команда из города ангелов со счетом 4:2 обыграла на своём льду «Детройт Ред Уингз». В этом матче Илья отдал 400-ю и 401-ю голевые передачи в заокенской карьере. Кстати, до старта сезона специалисты сошлись во мнении, что «Лос-Анджелес Кингз» либо станет чемпионом, либо не выйдет даже в плей-офф. Хочется верить, что, если Ковальчук станет чемпионом в составе новой команды, он привезет в Тверь не только кубок Стэнли, но и золото Олимпийских игр.