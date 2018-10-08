На Тверскую область обрушится звёздный дождь

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-08T16:59:56+03:00

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В ночь с 8 на 9 октября жители Тверской области смогут увидеть ежегодный и один из самых непредсказуемых метеорных потоков - Дракониды. Предполагается, что в этом году по небосклону будут пролетать от десяти метеоров в час, хотя в былые годы этот показатель достигал нескольких сотен. Несмотря на то, что сейчас новолуние, понаблюдать за небесным явлением мы все-таки сможем. Немного о названии потока. Его название Дракониды происходит от созвездия Дракона, где находится радиант потока – точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, и начинают свой путь метеоры. Специалисты Московского планетария сообщают о том, что при условии ясной погоды ночью 8-9 октября можно заметить «падающие звезды» – метеоры Драконид, разлетающиеся по небу во все стороны от области, где находится «голова» небесного Дракона.

Кстати, Дракониды - это медленные метеоры желтого или даже красноватого цвета. Этим они отличаются от Персеид и многих других «встречных» потоков. Кроме того, в отличие своих «товарищей», Дракониды догоняют Землю, в связи с чем скорость их вхождения в атмосферу всего порядка 20 км/с. Кстати, небольшой скоростью объясняется и их цвет.

Есть информация о составе Драконид. Они состоят из целого роя мельчайших частичек, которые откололись от этой кометы, однако продолжают своё движение по орбите. Эти частицы вторгаются в атмосферу нашей планеты и уже на высоте 75-100 км вспыхивают метеором или «падающей звездой». Рой оставшихся на орбите частичек довольно разряжен, поэтому и активность потока невысока. При этом она может резко возрасти, когда комета подходит к солнцу, а её хвост оказывается относительно недалеко от Земли. В это же время на небосклоне могут наблюдаться короткие, но очень интенсивные звездные дожди. К сожалению, в этом году, по расчетам астрономов, орбита метеорного дождя пройдет далеко от Земли, поэтому сверхбольшого числа метеоров ждать не стоит.

И все-таки для любителей астрономии из средней полосы России в период максимума Драконид созвездие Дракон после полуночи будет находиться в северо-западной части неба.