В фирме, которой принадлежала разбившаяся маршрутка, возможно грубо нарушался режим работы водителей

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-08T15:49:20+03:00

Следствие разбирается в причинах ДТП под Тверью, в котором погибли 13 человек

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Житель Старицы Владимир Баранов встал ещё засветло. Он работал водителем междугороднего микроавтобуса «Форд Транзит», в народе такие называют маршрутками. С утра ему необходимо было доехать до Ржева, успеть пройти медосмотр и в шесть часов отправиться в рейс. Маршрут из Ржева в Тверь и обратно он проделывал уже сотни раз.

То утро

В пятницу, 5 октября, утро было самым обычным. Сонный народ потихоньку заполнял салон. Каждый ехал по своим делам, планировал день и ближайшие выходные.

К 6.00, времени отправления микроавтобуса из Ржева, восемь из 16 мест по цене 320 рублей за билет были заполнены. В пути предстояло пробыть не более двух часов.

Все пассажиры ехали до Твери. В областном центре пройти курсы по повышению квалификации планировали четыре медсестры. Самой молодой из них, медсестре в реанимации районной больницы Елене Крисюк, было всего 26 лет. Веселая и жизнерадостная девушка.

Вместе с ней в Тверь ехала Наталья Соколовская, медсестра-анестезист. Еще две медсестры - Ольга Голубева и Мария Стрелкова - работали в поликлинике № 2 на станции Ржев...

Также в областной центр собрались ржевитяне Валентина Бондаренко, Наталья Голубева, Андрей Синев и Зинаида Чирко.

Без происшествий добрались до Старицы.

Там в маршрутку сели ещё четыре пассажира: бывшая учительница и заведующая детским садом в Старице Нина Березина, студент Мансур Арабиев, Наталья Лысова, Александр Бойков и Надежда Платонова. Так пассажиров стало тринадцать. Четырнадцатым был водитель.

В этот же день из Твери в Старицу в 6.15 выехал, попыхивая соляркой, рейсовый автобус ЛИАЗ. В автобусе было не более пяти человек. Цена билета до Ржева - 322 рубля, время в пути 2 часа 40 минут.

Закончив пробираться по утренним тверским пробкам, автобус вышел на дорогу Тверь - Ржев.

Тем временем навстречу с ветерком катил по двухполосной дороге среди желтеющих полей и лесов «Форд транзит». Солнце только-только показалось из-за деревьев. Отличная погода, умеренно загруженная дорога, плавный ход. Кто-то дремал, кто-то болтал о своём или слушал музыку в наушниках. Часы показывали 7.40.

Катастрофа

Вряд ли пассажиры заметили, как на подъезде к деревне Некрасово микроавтобус мягко потянуло влево и он оказался на встречке. Водитель в последнюю секунду резко дёрнул руль вправо, но было поздно. ЛИАЗ начал тормозить, но «Форд транзит» ударил его прямо в лоб со стороны водительской кабины, туда, где у кузова находится ребро жёсткости. Водительские кабины впечатались одна в другую. Раму ЛИАЗа от удара повело, но она оказалась гораздо крепче «Форда», который разрубило почти пополам.

Маршрутка и автобус застыли в смертельных объятияхФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

На асфальт брызнули стекло, смазка, тосол... Затем полилась кровь. Кто-то из пассажиров погиб сразу, кто-то скончался от ран, зажатый в искорёженном микроавтобусе. Всего на месте погибло тринадцать человек. В живых остался только студент Мансур. В автобусе ЛИАЗ никто не погиб. По невероятной воле случая уцелел водитель, в кабину которого пришёлся основной удар, а в салоне автобуса травмы получили пожилая женщина и молодой парень.

После хлёсткого, скрежещущего удара над районной дорогой на мгновение повисла тишина. Затем послышались стоны. Завизжали тормоза подоспевших очевидцев. Но что может сделать в такой ситуации простой человек с автомобильной аптечкой?

В Твери на пульте дежурного МЧС зазвенел тревожный звонок. Затем взвыли сирены. «Скорая», пожарные, полиция, ГИБДД понеслись с мигалками на 24-й километр Старицкого шоссе, где произошла смертельная авария.

Спасатели гидравлическими ножницами кромсали искорёженный металл, медики подхватывали тела. Тринадцати уже помочь было невозможно... Немногих раненых экстренно доставили в тверскую больницу скорой помощи.

На место прибыл губернатор Игорь Руденя. Он первым и заявил, что аварию устроил водитель-нелегал.

- Почему нелегал? - вопрошали подоспевшие журналисты.

Особенности перевозок

Тут надо особо отметить специфику междугородних перевозок. Дело в том, что попасть в список регулярных рейсовых перевозчиков достаточно трудно: тарифы регулируемые, постоянные проверки, жёсткий регламент. Поэтому коммерсанты нашли выход: они отправляют свои микроавтобусы в рейс как заказные. Юридически каждая поездка выглядит как предварительная договорённость пассажиров, которые зафрахтовали автобус для одного-единственного перемещения из пункта «А» в пункт «Б». То есть де-юре это не регулярные рейсы, а штучные, хотя де-факто у перевозчиков есть и расписание, и работают они на регулярной основе.

В тот же день в фирме, которой принадлежал «Форд транзит», начались обыски. Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела: по самой аварии и по услугам, не отвечающим требованиям безопасности. Директора компании-перевозчика «Трансавто» Алексея Морозова посадили под домашний арест на два месяца, хотя следствие требовало заключить его под стражу.

Может показаться, что мера слишком крутая, но, как стало известно «КП»-Тверь» из кругов, близких к следствию, в документах обнаружены грубые нарушения режима работы водителей. И, чтобы эти доказательства не были уничтожены или директор не скрылся за границей, его и посадили под домашний арест.

Что за грубые нарушения - это нам пока неизвестно. Но можно предположить, что не соблюдался режим отдыха водителей. Дело в том, что на отдых должно быть отведено не менее десяти часов, а после четырёх часов за рулём водитель должен оставить управление и отдыхать не менее получаса. Затем управлять машиной можно не более двух часов и опять отдыхать, а затем управлять машиной не более полутора часов... Вряд ли маршрутчики соблюдают этот режим.

Водитель Форда Владимир Баранов работал уже несколько лет и был на хорошем счету Фото: Соцсети

Маршрутки снова в пути

Два дня, последовавшие за трагедией, в Старице и Ржеве были официально объявлены траурными. Возле судебно-медицинского морга, что у больницы скорой помощи Твери, МЧС выставило палатки для родственников погибших, приехавших на опознание. Похороны погибших состоялись уже в воскресенье, 7 октября. И ещё начались внеплановые проверки всех пассажирских перевозчиков региона. Страшная трагедия стала самым обсуждаемым событием в Верхневолжье.

При этом число желающих проехать на маршрутке по Тверской области не уменьшилось...

8 октября корреспондент «Комсомолки» отправился в район железнодорожного вокзала, откуда каждый день по всей области разъезжаются сотни людей.

Обнаружить кассу, где продают билеты на маршрутные такси, совсем не сложно. Люди один за одним тянутся по направлению к небольшому ларьку.

Именно отсюда и отправляются маршрутные такси, которые развозят людей не только по Тверской области. Так, среди почти 50 маршрутов, перечисленных на сайте компании, можно купить билет и до Чебоксар. Перевозчик уверяет, что через двенадцать часов мне удастся оказаться в 880 км от столицы Верхневолжья. Что касается перевозок по Тверской области, то здесь желающих прокатиться на маршрутке более чем достаточно. Торговля билетами идёт настолько бойкая, что их продают три кассира, которые работают в шесть рук. Билеты можно купить и через интернет. Неподалеку стоит группа примерно из десяти человек. В 11.25 в сторону Ржева отправляется очередной автобус...

- Не страшно вам на таких маршрутках ездить? - задаю вопрос женщинам, которые только что приобрели билеты.

- Знаете, по теории вероятности, подобная авария повториться не может. Да и чего нам бояться? - делится своими мыслями одна из пассажирок маршрутки.

За билетами по-прежнему стоят очередиФото: Альберт БОЙКОВ

После этого женщины разворачиваются и идут коротать время в бистро неподалеку.

Никого, абсолютно никого не смущает надпись «Заказной» на лобовом стекле.

Родственникам всех погибших в жуткой аварии страховая компания выплатит по 2 миллиона 25 тысяч рублей.

Единственный выживший в маршрутке студент Тверского политеха Мансур Арабиев в сознании. Он написал на своей странице в соцсети: «Спасибо всем за тёплые слова. Скоро вернусь. Ответить всем пока не могу». Под записью уже с десяток комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления. Мансур сидел в конце салона и был единственным, кто пристегнулся ремнём безопасности...

В аварии погибла педагог Нина Березина Фото: соцсети