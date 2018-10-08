100 лет комсомолу на Тверской земле: ретро-кинопоказы про Корчагина, молодогвардейцев и добровольцев

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-08T12:28:19+03:00

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В нашей постоянной рубрике в преддверии 100-летия комсомольской организации, а вековой юбилей ВЛКСМ отметит 29 октября, мы рассказываем вам о тех, чья судьба была связана с комсомолом, о людях, которым есть за что его похвалить. И поругать.

Это раньше, в советскую эпоху, привоз новый киноленты в район был большим культурным событием. На кинопоказ «выгуливались» лучшие новые платья, киномеханик был важным человеком – к нему за билетиком, за контромарочкой, чтоб места получше. Сегодня все по-другому… Какой хочешь фильм дома из интернета «качни» и смотри в свое удовольствие. Кинопоказы – сегодня дело штучное, почти элитарное. Вот такую культурную программу для районов приготовил «Тверьгосфильмофонд». Идея такова: к 100-летию комсомола показать районному зрителю фильмы о комсомольцах и работе этой молодежной организации. В программе: «Молодая гвардия» («киностудия им. Горького», 1948 г., «Павел Корчагин» («Киевская киностудия», 1956 г.), «Добровольцы» («киностудия им. Горького», 1958 г.)

- Тринадцать районов области подали заявки и примут участие в ретро-показах: Калининский, Торопецкий, Пеновский, Кашинский, Рамешковский, Вышневолоцкий,Селижаровский, Кимрский, Лесной, Сандовский, Ржевский, Кувшиновский, Маловасилевское сельское поселение, три еще на подходе, - поделился в разговоре с «КП» директор «Тверьгосфильмофонда» Иван Демидов. – Мы предложения во все районные администрации разослали, но, видимо, люди картошку копали, не до фильмов было. (смеется) Сейчас страда закончилась, надеемся, еще желающие появятся.

Конечно, кинопленки в районы не повезут, просто предоставят ссылки на скачивание картин. Показывать комсомольские фильмы будут в домах культуры, библиотеках – на усмотрение местных властей. В любом случае, показы бесплатные, так что следите за афишами.

Почему в ретро-показ включены именно эти фильмы? Иван Демидов поясняет:

- Хотя ни одна из кинолент в Верхневолжье не снималась, наш выбор пал на эти фильмы, потому что в них очень хорошо отражены комсомольский дух, дружба, патриотизм, взаимовыручка, любовь (куда ж без нее). Для тогдашней молодежи эти качества были важны, не то что теперь – карьерный рост в приоритете.

Показывать киноленты в районах будут до 29 октября.