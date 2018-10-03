5 октября в 18.00 в Тверском цирке состоится открытая репетиция программы «Дикая планета»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-03T15:08:23+03:00

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Гости увидят репетиционный процесс акробатов на дорожке под руководством Александра Руденского. Под самым куполом цирка продемонстрирует свое мастерство воздушный гимнаст на ремнях Николай Данилив.

Дрессировщики Ольга Ван-Ю-Ли и Сергей Стрелецкий покажут и расскажут, как с любовью и лаской обучают своих подопечных различным трюкам.

Клоунский дуэт «Комикс» проведет интерактив со зрителями.

Также будут разыграны пригласительные билеты на заключительные представления и еще много сюрпризов. Ждем всех в Тверском цирке 5 октября в 18.00.

Вход свободный!