5 октября в 18.00 в Тверском цирке состоится открытая репетиция программы «Дикая планета»
Репетицию могут посетить все желающие абсолютно бесплатно.
Добро пожаловать в Тверской цирк!
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Гости увидят репетиционный процесс акробатов на дорожке под руководством Александра Руденского. Под самым куполом цирка продемонстрирует свое мастерство воздушный гимнаст на ремнях Николай Данилив.
Дрессировщики Ольга Ван-Ю-Ли и Сергей Стрелецкий покажут и расскажут, как с любовью и лаской обучают своих подопечных различным трюкам.
Клоунский дуэт «Комикс» проведет интерактив со зрителями.
Также будут разыграны пригласительные билеты на заключительные представления и еще много сюрпризов. Ждем всех в Тверском цирке 5 октября в 18.00.
Вход свободный!