И ТХК уж нет, и игроки завершают спортивные карьеры

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-02T17:24:46+03:00

ТКХ уже нет, но болельщики до сих пор помнят о команде Фото: ТХК

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Бывшие нападающие ТХК Никита Бондарев и Михаил Потякин завершают спортивные карьеры. Об этом событии на странице Тверского хоккейного клуба в социальных сетях сообщают болельщики тверской команды. Чтобы воздать должное игрокам, инициативная группа любителей хоккея ищет добровольцев, которые готовы распечатать объявления и раздать их 22 октября перед игрой команды «Тверичи». В настоящее время на спортивный клич уже откликнулось необходимое количество болельщиков.

Форвард Никита Бондарев провёл в ТХК девять лет. Оказавшись в команде в сезоне 2006/2007 годов, он на два года уехал в воскресенский «Химик», а затем вновь вернулся в тверскую команду, где играл до плэйофф 2017 года. Лучшим для Никиты Бондарева стал сезон 2011/2012, когда за время регулярного чемпионата он забил 19 шайб и отдал 43 голевые передачи.

Нападающий Михаил Потякин пришел в ТХК в сезоне 2007/2008 годов. На протяжении 10 лет хоккеист защищал цвета родного клуба. Лучшую игру форвард продемонстрировал в сезоне 2008/2009. Тогда он 19 раз поразил ворота соперников, а еще 28 раз ассистировал своим товарищам по команде. За тверской клуб Потякин играл до завершения регулярного чемпионата 2017 года.

А уже летом 2017 года, когда ТХК был признан банкротом, форварды решили попытать свое счастье в других клубах. Так, Никита Бондарев за один сезон сменил три команды. Нападающий 22 раза выходил в игровой майке красноярского «Сокола», 12 раз защищал цвета воронежского «Бурана», а завершил свой спортивный путь 11 играми за ижевскую «Ижсталь». За 40 проведенных игр он сумел забить четыре шайбы и отдать восемь голевых передач.

Что касается Михаила Потякина, то он оказался стабильнее своего бывшего одноклубника. В составе тюменского «Рубина» он провел 96 матчей, в том числе и 17 игр плэй-офф сезона 2016/2017. За это время ему удалось 15 раз огорчить вратаря соперников, а еще 21 раз он помогал сделать это своим товарищам по команде.

Заметим, что Никите Бондареву 30 лет, а Михаилу Потякину 31 год. Для хоккеистов возраст не критичный, однако спортсмены приняли решение завершить свои спортивные карьеры. Как бы там ни было, нападающие оставили заметный след в истории тверского хоккея и ТХК в частности.